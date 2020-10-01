По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Авторы документа уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких колл-центров дислоцируются именно в тюрьмах.

Борьба с тюремными колл-центрами

В России в обозримом будущем может в разы сократиться количество звонков на мобильные телефоны с неизвестных номеров. В большинстве случаев такие звонки поступают от мошенников, а около половины их колл-центров, по словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, находятся в тюрьмах.

Снижение числа такого рода звонков может обеспечить законопроект № 876381-7 о блокировке услуг связи в местах лишения свободы. 30 сентября 2020 г. документ был принят Госдумой России в первом чтении.

Законопроект носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей». Дата второго чтения на момент публикации материала назначена не была, а прием поправок к документу ведется до 29 октября 2020 г. Напомним, что для вступления в силу любому законопроекту в России нужно пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации, а затем – подпись Президента России Владимира Путина.

Многомиллионная «индустрия»

Мошеннические колл-центры, организованные заключенными российских тюрем, приносят им гигантские доходы. Как сообщил «Известиям» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, суммарный доход таких «организаций» превышает 75 млн руб. ежемесячно.

«Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных “контакт-центров”. 40-50% из них находится в тюрьмах. Мы фиксируем, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России», – отметил Кузнецов.

По его оценке, один такой тюремный колл-центр в составе 50 «сотрудников» может совершать в пределах 20 тыс. звонков каждую неделю. В среднем потенциальная жертва снимает трубку в половине случаев.

Масштабы деятельности таких колл-центров в России продолжают расти. В одном только Сбербанке за неполный 2020 г. было зафиксировано около 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, а это вдвое больше, чем за весь 2019 г.

Сбербанк, по информации портала RF-SMI, даже стал одним из инициаторов спецоперации ФСИН в СИЗО «Матросская тишина», прошедшей 16 июля 2020 г. В ходе операции в камерах заключенных было обнаружено несколько десятков мобильных телефонов, сотни SIM-карт, сетевое оборудование для выхода в интернет, а также гарнитуры – наушники с микрофонами.

Во время обысков преступники пытались уничтожить оборудование и сжечь черную бухгалтерию, в которой содержались данные о затратах на оснащение «офиса» техникой и взятки двум сотрудникам СИЗО. Как пишет РИА «Новости», размер взяток достиг 5 млн руб., а оснащение колл-центра обошлось преступникам в 7 млн руб. Оба сотрудника «Матросской тишины» были взяты под стражу в день проведения спецоперации.

Без нового закона ничего не работает

Действующее в России законодательство запрещает использование любых видов сотовой связи заключенными в местах лишения свободы. Тем не менее, ввиду отсутствия закона, позволяющего операторам блокировать SIM-карты на территории исправительных учреждений, осужденные теми или иными способами добывают средства связи.

Преступники продолжают названивать законопослушным гражданам в стремлении украсть их деньги

Согласно официальной статистике Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), в 2018 г. в тюрьмах и колониях было изъято свыше 56,2 тыс. телефонов и смартфонов. Для сравнения, в 2017 и 2016 гг. количество изъятых устройств составляло, соответственно, 64 тыс. и 69,5 тыс. Статистика за 2019 г. ведомством пока не приводится.

Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта, заявил, что «использование любых видов сотовой связи в местах лишения свободы запрещено, но мы с сожалением фиксируем, что количество изымаемых там мобильных устройств не сокращается. Это особо опасное общественное явление, способствующее совершению преступлений, которое нужно пресекать».

«Для передачи средств связи и других запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы всё чаще используются самые современные средства доставки, включая беспилотники. Причем далеко не всегда удается обнаружить проносимые средства мобильной связи в процессе досмотра и с помощью рентгеновских установок, – сказал замдиректора ФСИН Валерий Бояринев.

Что предлагает законопроект

Проект закона № 876381-7 был зарегистрирован еще в начале января 2020 г. Он предлагает наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы возможностью направлять запросы операторам связи о прекращении обслуживания абонентских номеров, использующихся на территории СИЗО и исправительных учреждениях на незаконных основаниях.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Павел Крашенинников и Антон Гетта. По словам Пискарева, предлагаемые ими изменения дадут возможность пресечь «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников».

«Оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», – считает Пискарев.

ФСИН тоже вступает в бой

Бороться с тюремными колл-центрами будут не только операторы связи путем блокировки SIM-карт, но и сама ФСИН. По информации «Коммерсанта», на заседании Совбеза России, которое состоится 1 октября 2020 г., она предложит план по ликвидации таких «организаций».

Служба планирует запросить на устранение колл-центров 3 млрд руб. Деньги будут потрачены на установку специальных устройств, создающих помехи в работ сотовой связи.

«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то – генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», – сообщил «Коммерсанту» топ-менеджер госкорпорации «Ростех».

Он подчеркнул, что ФСИН пока не хочет использовать в исправительных учреждениях так называемые «глушилки», то есть постоянные генераторы помех.