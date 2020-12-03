Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Минцифры перенесет на три года создание российского киберполигона

Перенос сроков создания киберполигона

Минцифры предложило продлить сроки создания в России киберполигона с 2021 г., как планировалось ранее, до 2024 г.

Проект с изменениями в постановлении Правительства опубликован на regulation.gov.ru 27 ноября 2020 г. На 2021-2024 гг. запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона, а в опытную эксплуатацию его введут в декабре 2020 г., пишет «Коммерсант».

В частности, в проекте, как следует из пояснительной записки, предлагается увеличить долю трат по направлению «затраты организации на закупку работ (услуг) у третьих лиц, непосредственно связанных с реализацией мероприятий» с 25 до 40% в связи ‎с переходом к созданию, развитию и обеспечению функционирования ‎и эксплуатации отраслевых сегментов киберполигона на период 2021-2024 гг. на базе сформированной в 2019-2020 г. опорной инфраструктуры.

Цель киберполигона – обучать и тренировать специалистов и экспертов в области информационной безопасности, а также тестировать российские решения.

Киберполигон представляет собой инфраструктуру для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности.

Минцифры предложило продлить до 2024 г. сроки создания в России киберполигона

Продление сроков связано с расширением числа отраслей, для которых создается инфраструктура. Как следует из проекта Минцифры, потребуется создать сегменты инфраструктуры для проведения киберучений не только для банковской и энергетической отраслей, но и телекоммуникационной, транспортной, нефтяной и других. Бизнес может заинтересовать участие в учениях, так как практическая подготовка специалистов в области ИБ пока отстает от зарубежной, добавляет «Коммерсант».

Создание государственного киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов в области ИБ, а также тестирования российских решений из этой области предусмотрено федеральным проектом «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В регионах планируется создать четыре опорных центра киберполигона, которые подключатся к инфраструктуре оператора. Объем государственной субсидии на проект в 2019-2020 гг. составил 364,55 млн руб., на 2021-2024 годы в бюджете заложены еще 600 млн руб.

Ранее затраты на киберполигон уже были урезаны

В марте 2020 г. CNews изучил обновленный федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Документ предполагал затраты в размере 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен будет внести 18,1 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

Документ пришел на смену предыдущей версии данного федерального проекта, которая предполагала затраты в размере 27,9 млрд руб. за период до 2021 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

В частности, еще в марте 2020 г. планировалось, что на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области ИБ и ИТ современным практикам обеспечения безопасности федеральный бюджет выделит 1,7 млрд руб.

Однако в апреле 2020 г. стало известно, что расходы на обеспечение ИБ в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращены на треть до 20 млрд руб. В основном урезание расходов связано с отказом от внебюджетного финансирования поддержки российских разработчиков ПО. CNews писал, что затраты на введение в эксплуатацию киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области ИБ и ИТ современным практикам обеспечения безопасности сократились почти в пять раз: с 1,7 млрд руб. до 364,55 млн руб. в 2019-2020 гг.