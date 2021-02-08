Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Бывший сотрудник Intel перед переходом в Microsoft украл у чипмейкера тысячи конфиденциальных документов, которые затем начал использовать при переговорах с ним уже от лица Microsoft. У него не было доступа к этим данным, что и выдало его, и теперь ему могут грозить крупные штрафы, как экс-инженеру Google Энтони Левандовскому, дело которого упомянуто в иске Intel против сотрудника-вора.

Intel обокрали

Компания Intel подала в суд на своего бывшего работника Варуна Гупту (Varun Gupta) за кражу засекреченных данных, представляющих коммерческую тайну. Как пишет The Register, Гупта вынес из стен Intel два внешних жестких диска с тысячами файлов, связанных с процессорами Xeon. Общее число украденных документов превысило 3,9 тыс.

В иске, поданном 5 февраля 2021 г. в окружной суд в Орегоне (США), сказано, что Варун Гупта проработал в Intel 10 лет прежде, чем в январе 2020 г. перейти в корпорацию Microsoft и занять там руководящую должность – в ней он стал директором по стратегическому развитию облачных технологий и искусственного интеллекта. Согласно этому документу, Гупта имел дело с различной конфиденциальной информацией, включая коммерческие секреты Intel и стратегии продаж Xeon, и он не побоялся использовать эти сведения на своей новой должности в Microsoft.

Варун Гупта (фото из его профиля в LinkedIn)

Примечательно, что на странице Варуна Гупты в социальной сети LinkedIn, заблокированной в России, упоминаний о его работе в Intel, на которую он потратил 10 лет своей жизни, нет.

Как раскрыли злоумышленника

Гупта, по утверждению Intel, сам сдал себя. Он начал вести переговоры со своим бывшим работодателем о поставках чипов Xeon для облачного сервиса Microsoft Azure и стремился сбить цену, упоминая информацию, которую знать не мог. «Гупта прямо сослался на ценовые предложения и технические спецификации, которые Intel разработала и продала другим компаниям, владеющим облачными сервисами, чтобы воспользоваться выгодными условиями для Microsoft», – говорится в иске. Другими словами, утверждается, что Гупта использовал детали конфиденциальных сделок, заключенных Intel с облачными соперниками Microsoft. О каких именно соперниках идет речь, в иске Intel не указано, но в облачной сфере у Microsoft есть три основных конкурента – это Amazon Web Services (32% мирового рынка в III квартале 2020 г., статистика Canalys), Google Cloud (7%) и китайский Alibaba Cloud (6%). Сама Microsoft со своим Azure занимает 19% рынка, то есть второе место после Amazon.

Intel утверждает, что Варун Гупта не только не имел права использовать эту информацию, но и знал об этом запрете, поскольку его трудовой договор содержал множество статей о коммерческой тайне. Кроме того, его попросили подписать «форму подтверждения коммерческой тайны», которая «конкретно определяет категории конфиденциальной информации и торговли, секреты, к которым увольняющийся сотрудник имел доступ, и подтверждают договорное обязательство сотрудника не использовать и не раскрывать эту информацию после выхода на новую работу», – указано в иске.

Продолжение истории

Варун Гупта приступил к работе в Microsoft всего через четыре дня после ухода из Intel. В исковом заявлении говорится, что Гупта украл секретные документы за несколько последних дней своей работы и вынес их на внешних HDD производства Western Digital и Seagate. Чипмейкер утверждает, что у нее даже есть серийные номера этих накопителей.

Гупта не афиширует свою работу в Intel

Юристы Intel полагают, что Гупта немедленно использовал украденные данные «в ходе прямых переговоров с компанией относительно индивидуального дизайна продукта и цен на значительные объемы процессоров Xeon».

Представители Intel, участвовавшие в этих переговорах, заподозрили Гупту в краже данных и инициировали расследование, в ходе которого выяснилось, что Гупта действительно использовал два накопителя для хранения данных. Intel попросила бывшего сотрудника передать ей хотя бы один из них, но тот сказал, что не может найти его, и что никогда не подключал его к ПК, принадлежащему Intel.

Попутно Intel обратилась за помощью к новому работодателю Гупты – к Microsoft. The Register пишет, что софтверный гигант выявил факт подключения одного из HDD в его стенах, в том числе и на компьютере в кабинете Гупты.

В иске Intel утверждается, что один из файлов с внешнего винчестера был также найден на жестком диске этого компьютера в Microsoft. Гупта сказал, что отдал второй диск и не знает, где его найти, и на момент публикации материала он так и не был обнаружен.

«Эта конфиденциальная информация была бы чрезвычайно полезна Гупте при его работе в Microsoft, потому что в ней содержатся сведения о производственных мощностях Intel и индивидуальных предложениях продуктов для других центров обработки данных и сред облачных вычислений, которые Гупта мог затем использовать в своих переговорах с Intel от имени Microsoft», – говорится в иске.

Гупта пытался доказать, что обнаружил документы Intel в открытых источниках. Intel назвала этот аргумент «бессмысленным», с учетом наличия у нее данных о подключении жестких дисков с одинаковыми серийниками в ее офисе и в офисе Microsoft.

Чего добивается Intel

Intel хочет, чтобы Гупта передал ей внешние HDD и любые устройства, к которым они были подключены, а затем подписал заявление об отсутствии у него какой-либо другой информации, принадлежащей компании. Компания также требует от него $75 тыс., – в эту сумму, по словам ее юристов, входят судебные издержки и ряд других незапланированных затрат.

Пока неизвестно, к чему может привести судебная тяжба Intel с экс-сотрудником

Intel не уточняет, планирует ли она требовать с Гупты выплаты более крупного штрафа за его проступок. Однако в документации к ее иску есть упоминание об Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), бывшем ведущем инженере Google и Uber. Изначально Левандовски работал в компании Waymo (разработка технологий для беспилотных автомобилей, входит в состав холдинга Alphabet наряду с Google). Во время работы в Google Левандовски основал компанию, которая впоследствии получила название Otto. Еще в 2015 г. он вел переговоры с Uber Advanced Technologies, прямым конкурентом Google в сфере искусственного интеллекта, о продаже этой компании.

По версии обвинения Левандовски в 2016 г. скачал на личный ноутбук из корпоративных баз секретные материалы, включая технические файлы описания системы лазерного зрения Lidar и другие важные разработки по управлению беспилотниками. Через несколько месяцев он уволился из Google, а в августе 2016 г. продал Otto компании Uber за $680 млн. Затем Левандовски занял пост вице-президента департамента передовых технологий Uber и возглавил проект компании по созданию ее собственного самоуправляемого автомобиля.

Дело против Левандовски

В феврале 2017 г. Google впервые заявила о возможной краже Левандовски внутренних разработок Waymo. Компания утверждала, что, уволившись, экс-инженер захватил с собой приблизительно 14 тыс. конфиденциальных файлов и документов. В мае 2017 г. Google предъявила обвинение Uber в том, что компания использовала наработки, украденные Левандовски. Украденную информацию Левандовски, как считает Google, в дальнейшем использовал для создания уже в рамках Ottomotto собственной системы автономного управления автотранспортом, в частности, 18-колесных грузовиков. Google подала в суд и на Uber, заявив, что та использовала краденую интеллектуальную собственность Google, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн.

Энтони Левандовски

В своем иске Google потребовала закрыть подразделение Uber по разработке беспилотных автомобилей. При этом сам Левандовски не был ответчиком по этому делу, но в мае 2017 г. Uber направил ему письмо, попросив сотрудничать в расследовании инцидента. Компания предложила инженеру либо подтвердить, что он не воровал конфиденциальные файлы, либо, если воровал, вернуть их. Ответить на письмо Левандовски должен был не позднее 31 мая 2017 г., но этого не сделал, и в тот же день его уволили.

В августе 2019 г. Левандовски предъявили обвинение в том, что он украл или пытался украсть конфиденциальные файлы у дочерней компании Alphabet (материнская компания Google) Waymo. Ему грозило до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. за каждый секретный материал, – всего $8,25 млн. Всего против бывшего инженера выдвинули 33 пункта обвинений. Левандовски признался только по одному из них в обмен на отказ прокуратуры от остальных обвинений. Стоимость украденных документов могла составлять до $1,5 млн.

Кроме того, Waymo обратилась в арбитражный суд с иском против Левандовски, обвинив его и его коллегу Лиора Рона (Lior Ron) с которым они вместе ушли из Waymo, в нечестной конкуренции: они создали компанию, работающую в той же сфере, что и Google, и переманивали сотрудников. В декабре 2019 г. оба ответчика были признаны судом виновными.

Левандовски оспорил арбитражное решение в конце 2019 г. Однако 4 марта 2020 г. суд округа Сан-Франциско подтвердил решение арбитражной комиссии, что вынудило Левандовски попросить защиты от банкротства. В марте 2020 г. Левандовски обратился в суд за защитой от банкротства. Google требовала на тот момент $179 млн за кражу интеллектуальной собственности. Однако Левандовски заявила, что такая сумма превышает его финансовые накопления, что может привести его к банкротству. По данным агентства Reuters, на начало марта 2020 г. состояние Левандовски оценивалось в $100 млн.

В августе 2020 г., после трех с половиной лет расследований, Левандовски извинился перед Google, получил 18 месяцев тюрьмы и требование выплатить штраф в размере $95 тыс. и возместить убытки на сумму $756 тыс. в дополнение к тем же $179 млн. В конце января 2021 г., по данным CNBC, Дональд Трамп (Donald Trump) перед самым уходом с поста Президента США помиловал Левандовски.