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Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета

Безопасность Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Владимир Путин утвердил основы госполитики в области международной безопасности. Предполагается принятие соответствующей Конвенции на уровне ООН, развитие международного сотрудничества для борьбы с киберпреступлениями, предотвращение технологического доминирования отдельных стран и равноправное участие стран в реформировании интернет-протоколов.

Россия и международная информбезопасность

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ направлен на продвижение на международной арене российских подходов к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности, на содействие созданию международных правовых механизмов предотвращения (урегулирования) межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и на организацию межведомственного взаимодействия при реализации госполитики в области международной информбезопасности. Реализацией соответствующей политики займутся Совет безопасности и Министерство иностранных дел (МИД).

Угрозы международной информбезопасности

Международная информационная безопасность представляет собой такое состояние глобального информационного пространства, при котором на основе общепризнанных принципов и норм международного права и на условиях равноправного партнерства обеспечивается поддержание международного мира, безопасности и стабильности, говорится в документе. Система обеспечения международной информбезопасности представляет собой совокупность международных и национальных институтов, регулирующих деятельность в глобальном информационной пространстве в целях предотвращения (минимизации) угроз.

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Владимир Путин утвердил госполитику информбезопасности

Основными угрозами международной информбезопасности являются использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политической и иных сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационной пространстве иных действия, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, использование ИКТ в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников, использование ИКТ в экстремистских целях, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, использование ИКТ в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества, использование ИКТ для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Также в числе угроз значится использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка ИКТ, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства.

Конвенция о международной информационной безопасности

Целью государственной политики в области международной информационной безопасности является содействие установлению международно-правового режима, при котором создаются условия для предотвращения (урегулирования) межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве, а также для формирования с учетом национальных интересов России системы обеспечения международной информбезопасности. Достижение цели государственной политики в области международной информбезопасности осуществляется путем решения задач по развитию на глобальном, региональном, многостороннем и двухстороннем уровнях сотрудничества России с иностранными государствами по вопросам формирования системы обеспечения международной информбезопасности, а также противодействия основным угрозам международной информбезопасности.

Одним из основных направлений по развитию на глобальном, региональном, многостороннем и двухстороннем уровнях сотрудничества России с иностранными государствами по вопросам формирования системы обеспечения международной информационной безопасности является создание условий для принятия государствами — членами Организации объединенных наций (ОНН) конвенции об обеспечении международной информбезопасности. Кроме того, предполагается проведение на регулярной основе двухсторонних и многосторонних экспертных консультаций, согласование позиций и основных направлений сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности с государствами — участниками Содружества независимых государств (СНГ), объединения БРИКС, государствами — членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), «Группы двадцати», другими государствами и международными организациями.

В части противодействия угрозам использования ИКТ в целях подрыва суверенитета государств основными направлениями являются развитие сотрудничества с иностранными государствами в целях предотвращения межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве, содействие развитию региональных систем обеспечения международного информационной безопасности и формированию соответствующей глобальной системы, развитие переговорного процесса и повышение эффективности взаимодействия с иностранными государствами, содействие совершенствованию под эгидой ООН принципов и норм международного гуманитарного права применительно к сфере использования ИКТ с учетом специфики данных технологий.

В части формирования механизмов международного сотрудничества в сфере противодействия угрозе использования ИКТ в террористических целях основными направлениями являются развитие сотрудничества с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, международными организациями, содействие разработке на межгосударственном уровне комплекса мер, направленных на противодействие угрозе использования ИКТ в террористических целях, совершенствование на глобальном, региональном, многостороннем и двухстороннем уровнях механизма обмена информацией о фактах использования информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, повышение эффективности взаимодействия уполномоченных государственных органов.

В части создания условий для противодействия угрозе использования ИКТ основными направлениями являются развитие сотрудничества с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом, содействие созданию эффективного международного механизма контроля над использованием ИКТ для предотвращения их использования в экстремистских целях, содействие выработке порядка межгосударственного обмена информацией о распространении материалов запрещенных экстремистских организаций.

В части противодействия угрозе использования ИКТ в преступленных целях основными мерями являются содействие разработке специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях и последующее принятие государствами — членами ОНН данной конвенции, повышение эффективности информационного обмена между правоохранительными органами государств в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации, а также случаев мошенничества с использованием ИКТ, совершенствование механизма обмена информацией о методиках расследования преступлений в сфере компьютерной информации, случаев мошенничества с использованием ИКТ, а также о судебной практике рассмотрения уголовных дел о таких преступлениях.

В области совершенствования межгосударственного взаимодействия, направленного на противодействие угрозе использования ИКТ для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, основными мерами являются развитие сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в целях выработки механизма обмена информацией о компьютерных инцидентах, содействие выработке на глобальном, региональном, многостороннем и двухстороннем уровнях порядка обмена информацией о передовых практиках обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы государств, совершенствование взаимодействия между Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагирования на компьютерные инциденты.

Противодействие технологическому доминированию отдельных государств

В области создания условий для обеспечения технологического суверенитета государств и преодоления информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами основными мерами являются создание условий для противодействия использованию отдельными государствами технологического доминирования и монополизации ими различных сегментов рынка ИКТ, включая основные информационные ресурсы, критическую информационную инфраструктуру, ключевые технологии, продукты и услуги, содействие обеспечению безопасного и стабильного функционирования и развития интернета на основе равноправного участия государств — членов мирового сообщества в управлении данной сетью и повышению роли Международного союза электросвязи в таком управлении.

Кроме того, среди тематических мер значатся содействие обеспечению равного доступа государств к новейшим информационно-коммуникационным технологиям и предотвращению технологической зависимости в сфере информатизации и информационного неравенства, содействие разработке и реализации на глобальном региональном, многостороннем и двухстороннем уровнях международных программ, направленных на преодоление информационного неравенства между развитыми и развивающимися государствами, содействие развитию национальных информационных инфраструктур и равноправному участию государств в создании и использовании современных глобальных информационных сетей и систем, в том числе на основе реформирования протоколов и функционирования глобальной сети связи, содействие обеспечению равных прав национальных коммерческих организаций — производителей товаров и услуг в сфере ИКТ и информационной безопасности, повышение эффективности государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности, содействие участию национальных коммерческих организаций — производителей товаров и услуг в указанной сфере в международном сотрудничестве в интересах укрепления информационной безопасности России и формирования системы обеспечения международной информационной безопасности.

Напомним, российские власти достаточно давно работают над принятием международных документов, касающихся борьбы с киберпреступностью и расширения прав национальных администраций на контроль над интернетом. Еще в начале 2000-х годов Россия через платформу ООН пыталась решить вопрос о лишении американской корпорации ICAAN возможности управлять инфраструктурой интернета.

С начала 2010-х Россия через Международный союз электросвязи (МСЭ) пыталась провести положение о передаче функций ICANN данному союзу. Также в уставе МСЭ предлагалось закрепить положение о прав государств регулировать свои сегменты интернета с целью защиты суверенитета и территориальной целостности. Но эти предложения так и не прошли.

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