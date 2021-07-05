Количество DDoS-атак на сети выросло на 500%. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные подключения и развитие интернета вещей хоронят стратегии ИБ-департаментов. Латать каждую новую пробоину подручными средствами — слишком дорого и попросту опасно!

Стратегии сетевой безопасности проваливаются одна за другой. Компании не могут растянуть периметр в условиях полной удаленки и не готовы к грядущим инновациям. Для них гипермасштабирование, многооблачные среды и 5G останутся просто нереализованной фантазией.

Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России

В России утверждена новая шестилетняя Стратегии национальной безопасности, в которой впервые заметное место отведено вопросам обеспечения информационной безопасности. Предыдущая стратегия утверждалась еще за год, до объявления Путиным перехода страны на «цифровую экономику».

ИБ в приоритете

Информационная безопасность (ИБ) вошла в перечень стратегических национальных приоритетов новой Стратегии национальной безопасности России — наряду с безопасностью в сферах экономики и экологии, обороноспособностью страны, сбережением народа и развитием человеческого потенциала.

Стратегия, обновляемая раз в шесть лет, была утверждена указом Президента России Владимиром Путиным 2 июля 2021 г. Предыдущий аналогичный документ был подписан им же в декабре 2015 г. ИБ в качестве приоритета в нем не упоминалась.

Рассматриваемая стратегия является базовым документом планирования, определяющим национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости нацбезопасности и социально-экономического развития страны.

Владимир Путин утвердил стратегию безопасности России, в которой значимое место отведено ИБ

Что касается приоритетов, в число которых вошла ИБ, то они в рамках стратегии определяют направления концентрации усилий и ресурсов органов власти, организаций и институтов гражданского общества для обеспечения защиты национальных интересов России.

Отметим, что старая редакция стратегии появилась почти за год до того, как 1 декабря 2016 г. Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, объявил переход России на «цифровую экономику».

В чем важность информбезопасности

В стратегии важное значение ИБ для общей безопасности России объясняется рядом соображений. В документе говорится, что быстрое развитие ИКТ сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, расширяется использование ИКТ для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности.

Также увеличивается количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы. С точки зрения авторов стратегии, большая часть таких атак осуществляется с территорий иностранных государств, а инициативы России в области обеспечения международной информбезопасности встречают противодействие со стороны иностранных государств, «стремящихся доминировать в глобальном информационном пространстве».

Помимо этого активизируется деятельность зарубежных спецслужб по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве. Вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры России (КИИ).

Авторы документа уверены, что в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. В интернете размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда криминального образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных веществ. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь.

В стратегии говорится, что стремление транснациональных корпораций закрепить свое монопольное положение в интернете и контролировать все информационные ресурсы сопровождается введением ими («при отсутствии законных оснований и вопреки нормам международного права») цензуры и блокировкой альтернативных интернет-платформ. По политическим причинам пользователям интернета навязывается искаженный взгляд на исторические факты, а также на события, происходящие в России и в мире.

«Анонимность, которая обеспечивается за счет использования ИКТ, облегчает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения наркотических средств и психотропных веществ, — уверены авторы документа. — Использование в России иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования повышает уязвимость российских информационных ресурсов, включая объекты КИИ, к воздействию из-за рубежа».

Целью обеспечения информбезопасности в стратегии заявлено укрепление суверенитета России в информационном пространстве, а достижение этой безопасности должно осуществляться путем реализации госполитики, направленной на решение ряда тематических задач.

В их числе указаны формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенности информинфраструктуры страны и устойчивости ее функционирования, развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз ИБ, определения их источников, оперативной ликвидации последствий реализации таких угроз, а также предотвращение деструктивного информационно-технического воздействия на российские информресурсы, включая объекты КИИ.

Помимо этого в число задач входят создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ, повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи России, российского сегмента интернета, иных значимых объектов ИКТ инфраструктуры, а также недопущение иностранного контроля над их функционированием.

Кроме того, в понимании авторов документа, необходимо снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных.

Также необходимо предотвращение и (или) минимизация ущерба нацбезопасности, связанного с осуществлением иностранными государствами технической разведки, обеспечение защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе с использованием ИКТ, укрепление информационной безопасности Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, а также разработчиков и изготовителей вооружения, военной и специальной техники.

Среди других задач — развитие сил и средств информационного противоборства, противодействие использованию информационной инфраструктуры России экстремистскими и террористическими организациями, спецслужбами и пропагандистскими структурами иностранных государств для осуществления деструктивного информационного воздействия на граждан и общество, совершенствование средств и методов обеспечения информационной безопасности на основе применения передовых технологий, включая технологии искусственного интеллекта и квантовые вычисления, обеспечение приоритетного использования в информинфраструктуре страны российских информационных технологий и оборудования, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе при реализации национальных проектов (программ) и решении задач в области цифровизации экономики и госуправления.

И наконец, на данном поприще требуется укрепление сотрудничества России с иностранными партнерами в области обеспечения ИБ, в том числе в целях установления международно-правового режима обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, доведение до российской и международной общественности достоверной информации о внутренней и внешней политике России, развитие взаимодействия органов публичной власти, институтов гражданского общества и организаций при осуществлении деятельности в области обеспечения ИБ страны.

ИТ для обеспечения экономической безопасности

Отметим, что информационные технологии также фигурируют в разделе стратегии, посвященном экономической безопасности страны. В частности в перечне задач, которые должны быть решены в данной сфере упоминается повышение производительности труда путем модернизации промышленных предприятий и инфраструктуры, цифровизации, использования технологий искусственного интеллекта, создания высокотехнологичных рабочих мест.

Также в перечне задач упомянуты преодоление критической зависимости российской экономики от импорта технологий, оборудования и комплектующих за счет ускоренного внедрения передовых отечественных технологических разработок, локализации производства на территории страны, укрепление достигнутых Россией «лидирующих позиций и конкурентных преимуществ в авиационной, судостроительной, ракетно-космической промышленности, двигателестроении, атомном энергопромышленном комплексе, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Наконец, еще одной задачей заявлено развитие радиоэлектронной промышленности, производства информационных технологий и оборудования, необходимых для решения задач в области цифровизации экономики и государственного управления.