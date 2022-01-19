Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Техника
|

Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google

Уязвимость в API браузера Safari открывает возможность утечки данных с одного сайта на другой в рамках одной и той же сессии. Разработчики Safari не реагируют на проблему уже несколько месяцев.

Без правил

Неправильно реализованный API в браузере Safari приводит к утечке некоторых важных данных, например информации из аккаунтов Google.

Уязвимость в Safari 15 обнаружилась с помощью сервиса по выявлению мошенничества Fingerprint JS. Информация была передана разработчикам WebKit еще осенью 2021 г. Проблема с тех пор так и не была решена, так что команда Fingerprint JS вывела информацию о баге в публичное поле.

Проблема заключается в широко используемом API IndexedDB. По умолчанию он применяет стандартное правило ограничения домена, подразумевающее, что документы или скрипты из одного источника не должны взаимодействовать с ресурсами другого источника. Проще говоря, веб-страница, открытая в одной вкладке браузера, не должна иметь возможности обмениваться данными с ресурсом в другой вкладке — это один из базовых механизмов безопасности.

google1_600.jpg
Баг в Safari угрожает пользователям сервисов Google

Однако в случае с Safari 15, как выяснили эксперты Fingerprint JS, правило ограничения домена нарушается. Когда веб-сайт взаимодействует с базой данных в Safari, новая (пустая) база данных с тем же названием создается во всех прочих активных фреймах, вкладках и окнах в рамках одной и той же браузерной сессии. Это означает, что веб-сайты могут видеть имена других баз данных, созданных на других сайтах, а эти имена могут содержать идентифицирующую информацию.

Проблема затрагивает популярные сайты

В публикации Fingerprint JS утверждается, что сайты, использующие аккаунт в Google: YouTube, Google Calendar, Google Keep и т. д. генерируют базы данных, содержащие в названии уникальный пользовательский идентификатор Google. Он открывает доступ к публичной информации, ауязвимость может привести к тому, что эти сведения станут доступны другим веб-сайтам.

FingerprintJS запустили сайт, на котором демонстрируется, как с помощью уязвимости можно определить, какие сайты посещал пользователь, и как другие сайты могут извлекать информацию из пользовательского Google User ID. На сайте указаны 30 популярнейших ресурсов, в том числе Instagram, Netflix, Twitter и др., которые может затрагивать данная уязвимость.

Баг можно эксплуатировать и когда Safari работает в безопасном режиме (Private Browsing). Единственная рекомендация экспертов Fingerprint JS — перейти на другой браузер, пока проблема в Safari не будет устранена.

«Таких ресурсов, несомненно, намного больше, просто FingerprintJS для наглядности ограничились наиболее популярными, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Проблема, однако, не в сайтах, а в некорректной реализации популярного API в конкретном браузере. Очень странно, что его разработчики до сих пор не отреагировали на проблему — она может затрагивать интересы очень большого числа пользователей».

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Дефицит ИБ-специалистов на рынке усугубляют устаревшие программы по их обучению

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны

Взлом государственных сайтов Украины оказался прикрытием. Страну накрыла волна уничтожения информации

Государственные сайты Украины взломаны и недоступны

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще