Цены на российские решения для информбезопасности без предупреждения взлетели до небес

Российские поставщики ИБ-решений резко повысили цены на свою продукцию. В некоторых случаях удорожание достигает 20%. При этом многие компании, поставляющие программно-аппаратные решения для кибербезопасности, не могут выполнить свои обязательства в срок – мешает разрушенная логистика, не позволяющая вовремя ввезти в страну нужное «железо», российских аналогов у которого нет.

За импортозамещение приходится переплачивать

Переход на отечественные программное обеспечение и «железо» и отказ от иностранных решений в ряде сфер сопровождается значительным ростом расходов. Как пишет «Коммерсант», цены на российские разработки для кибербезопасности подскочили более чем на 20% с марта 2022 г.

С ростом цен на российские решения для информационной безопасности столкнулись 58% заказчиков – компаний из коммерческого и государственного секторов. Как сообщил изданию руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин, цены на такие решения могут корректироваться, в том числе, «в зависимости от наличия необходимого оборудования».

По этой причине удорожание – не единственная проблема, которую приходится решать желающим как можно быстрее отказаться от иностранных программ и оборудования и поддержать отечественных разработчиков. Так, 46% компаний столкнулись с небольшими задержками поставок готовых решений кибербезопасности. 9% фиксируют существенное увеличение сроков, а еще 8% утверждают, что поставщики и вовсе не могут гарантировать выполнение своих обязательств.

Российским компаниям приходится увеличивать траты на информационную безопасность

Основная проблема кроется в разрыве логистических цепочек. Многим компаниям требуются именно программно-аппаратные комплексы для защиты информации, но если ПО во многих случаях можно передать по интернету, то с оборудованием так не получится. Именно это приводит к нарушению оговоренных сроков поставки.

Что не так с поставками

Руководитель отдела развития бизнеса «Solar интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерина Сюртукова подтвердила изданию, что проблему с поставками ИБ-решений создает именно оборудование, притом как российское, так и иностранное. Отечественное «железо» или просто не существует, или производители не могут обеспечить требуемый объем отгрузок. В итоге даже для ПАК для кибербезопасности, сборка которых осуществляется в России, требуются иностранные комплектующие, доставить которые в страну с учетом нынешних реалий непросто.

Даже если заказчику нужно просто программное обеспечение, которое он может купить у разработчика в режиме онлайн, ему все равно может потребоваться необходимое оборудование. Например, это могут быть серверы или системы хранения данных, которые, со слов Екатерины Сюртуковой, в настоящее время в дефиците.

Неназванный участник ИБ-рынка сообщил изданию, что сейчас спрос на поставку именно комплексных решений (софт и аппаратное обеспечение) сильно вырос. «Если это невозможно, проекты по внедрению часто откладываются по инициативе самого заказчика, пока он не найдет необходимые мощности», – сказал он.

Это подтвердил «Коммерсанту» и гендиректор «Серчинформ» Сергей Ожегов. С его слов, из-за отсутствия у заказчика необходимого «железа» многие проекты замораживаются, поскольку покупатель не хочет переплачивать за новое «железо» и потом долго ждать его.

Зачем россиянам отечественные софт и «железо»

Экстренный переход компаний на российские продукты в сфере кибербезопасности – это следствие вовсе не внезапно проснувшегося у их руководителей желания поскорее подключиться к программе импортозамещения. Основная причина – это последствия спецоперации на Украине, после начала которой из России ушли сотни зарубежных компаний, включая разработчиков «железа» и ПО.

Этот список включает AMD, Intel, Microsoft, Oracle, IBM, Cisco, Adobe и многих других. Иностранные компании, разрабатывающие решения для информационной безопасности, не остались в стороне – российский рынок покинули, по меньшей мере, Norton и Avast, а также Eset.

Импортозамещение по карману не всем

Бегство иностранных компаний привело к тому, что многие российские заказчики, несмотря на все трудности, собираются в самом ближайшем будущем перейти на российские средства киберзащиты. Это касается антивирусов, VPN и др. 83% компаний собираются сделать это до конца 2023 г.

По информации издания, на май 2022 г. лидером по переходу на отечественный ИБ-софт являлся госсектор. Здесь у каждой третьей компании на российское ПО приходится свыше 60% установок. Коммерческие компании в этом плане сильно отстают – у 51% на российский ИБ-софт приходится в пределах 15% установок.

Однако желание несмотря ни на что перейти на российские ИБ-решения характерно, в основном, для крупного бизнеса и госсектора. Малые и средние предприятия России, с высокой долей вероятности, потеряют интерес к отечественным разработкам в сфере кибербезопасности, сообщил «Коммерсанту» технический директор RuSIEM Антон Фишман.

По его словам, эти компании и раньше не были готовы тратиться на новые ИБ-решения из желания сэкономить, а с учетом новых экономических реалий эта статья расходов может и вовсе исчезнуть из бюджета. «В результате для небольших и средних компаний угрозы информационной безопасности вырастут», – сказал Антон Фишман.