Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome

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Шифровальщик Emotet теперь пытается красть данные кредитных карт из профилей пользователей Google Chrome, если они туда загружены. Для этого Emotet пытается заражать целевых пользователей новым вредоносным модулем, назначение которого — как раз собирать информацию о кредитных картах, в том числе, имя пользователя, срок действия и номер карты.

Как выяснили эксперты компании Proofpoint, новый модуль был запущен 6 июня 2022 г. Любопытно, что для управления им используется один набор командных серверов, а выгружаются похищенные данные на другие серверы.

«К нашему удивлению, вредоносный модуль атакует исключительно браузер Chrome. После того, как данные о платежных картах собраны, они направляются на контрольные сервера, отличные от тех, которые управляют загрузочным модулем», — говорится в исследовании Proofpoint.

Новое пришествие Emotet

Первая итерация Emotet была обнаружена в 2014 г. На тот момент он представлял собой банковский троянец, однако постепенно эволюционировал в ботнет, которым пользовались сторонние APT-группировки для распространения дополнительных вредоносов. Функции Emotet позволяли злоумышленникам производить разведку во взломанных сетях и компрометировать новые устройства.

Ботнет Emotet ворует данные кредитных карт из профилей Google Chrome

Emotet также печально знаменит тем, что способен был загружать на скомпрометированные машины троянцы Qbot и Trickbot, которые, в свою очередь могли устанавливать туда «маяки» Cobalt Strike или сгружать шифровальщики, в том числе Ryuk и Conti.

В начале 2021 г. в результате международной силовой операции инфраструктура Emotet была уничтожена, а двое его предполагаемых операторов арестованы.

Правоохранительные органы Германии также использовали инфраструктуру Emotet против него самого, распространив через ботнет модуль, уничтожавший его вредоносы на конечных точках.

Однако уже в ноябре 2021 г. началось восстановление ботнета. Он стал распространяться заново с помощью нетронутой инфраструктуры TrickBot.

В апреле 2022 г. Emotet резко активизировался и начал активно менять методы работы. Он переключился на 64-битные модули и стал использовать файлы .LNK для исполнения команд PowerShell. Ранее атаки производились в основном через макросы в MicrosoftOffice (которые с апреля по умолчанию отключены).

Как отметили эксперты компании ESET, Emotet на данный момент атакует в основном пользователей в Японии, Италии и Мексике. Это, впрочем, не значит, что другие страны в безопасности.

«Приходится констатировать, что такое взаимовыгодное партнерство между отдельными ботнетами делает почти бесполезной все эти масштабные и дорогостоящие операции против них, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Если один ботнет можно восстановить за счет другого, это означает, что рубить под корень нужно их обоих разом, а это совсем иной уровень сложности, чем борьба только с одной вредоносной сетью. Единственным рабочим вариантом борьбы с ботнетами остается регулярная проверка устройств, которые с наибольшей вероятностью могут быть атакованы ботнетами».