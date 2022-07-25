Число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл подскочило вдвое

Российский ритейл жалуется на увеличение числа инцидентов с участием вирусов-шифровальщиков в первом полугодии 2022 г. Количество атак, которые приводят к блокировке ИТ-инфраструктуры компаний, выросло на 45%, по сравнению с тем же периодом 2021 г.. Сумма выкупа, которую требуют злоумышленники, достигает 100 млн руб.



Все больше атак

Количество атак вирусов-шифровальщиков на российских ритейлеров подскочило на 45% в первом полугодии 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г.. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Информзащиты» и других ИБ-аналитиков.

Так, эксперты «Информзащиты» сообщают, что в январе-июне 2022 г. количество киберинцидентов с участием вредоносных программ-вымогателей, которые блокируют работу ИТ-инфраструктуры организации, на российский ритейл выросло почти в два раза. Аналитики Group-IB зарегистрировали четырехкратный рост по сравнению с тем же периодом 2021 г.. Рост числа атак на ритейл зарегистрировали и в «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники выбирают себе в жертвы крупные сети супермаркетов, потому что те охотнее платят выкуп

Эксперт по кибербезопасности компании Сергей Ложкин объяснил изданию, что после пандемии коронавирусной инфекции огромное число покупателей предпочитает совершать покупки онлайн, и этим пользуются злоумышленники. Так, по данным Data Insight, в 2021 г. в России число онлайн-заказов увеличилось на 104%, а объем рынка вырос вдвое по сравнению с 2020 г. и достиг 4,1 трлн руб.

Почему маркетплейсы так уязвимы

Аналитики Positive Technologies подчеркивают, что злоумышленники выбирают себе в жертвы крупные сети супермаркетов и маркетплейсы. Легкой мишенью те становятся по той причине, что заинтересованы в быстром восстановлении своих сайтов – каждая минута простоя оборачивается огромными убытками из-за остановки продаж. Именно поэтому руководство компаний более охотно идет на сделки с мошенниками и платит выкуп, который те запрашивают.

Опрошенные «Коммерсантом» ИБ-эксперты подчеркивают, что в 2022 г. выросла также сумма выкупа, которые злоумышленники просят за разблокировку порталов и других сервисов. Так, если в 2021 г. они достигали 30 млн руб., сейчас мошенники требуют до 100 млн руб.

«Как показывает практика платить злоумышленникам категорически нельзя: заплатив один раз – будешь платить всю оставшуюся жизнь, – объяснил CNews Михаил Сергеев, ведущий инженер CorpSoft24. – Кроме того нет никаких гарантий, что хакеры вышлют ключи шифрования после оплаты. Оплачивая же выкуп, вы лишь подталкиваете их к еще большей зловредной активности».

Как бороться с хакерами

По мнению Сергеева, деятельность большинства шифровальщиков представляет собой отнюдь не точечные атаки на конкретную инфраструктуру. Это боты, которые сканируют стандартные открытые порты с уязвимостями, получают полный доступ к серверу, а далее, в зависимости от предпочтений хакера, автоматически выполняют заложенное задание – например, майнинг криптовалюты, DDoS-атаки, рассылка спама, кража баз данных или шифрование всех файлов.

«Существуют инструменты, которые позволяют предотвратить шифрование в случае заражения инфраструктуры, но лучше предотвратить попадание шифровальщика в вашу инфраструктуру, устанавливая обновления безопасности или закрыв инфраструктуру от внешнего мира, – советует Сергеев. – Так же часто шифровальщики работают с одинаковым ключом, и можно попробовать расшифровать файлы с помощью бесплатных утилит».

Для защиты от шифровальщиков эксперт советует делать изолированные резервные копии, которые нельзя зашифровать: это, например, система бэкапа, которая разрешает только добавлять резервные копии, а не модифицировать их или удалять их.

Крупные инциденты

В марте 2022 г. CNews писал о том, что в работе популярного в России интернет-магазина Wildberries произошел крупномасштабный сбой. Клиенты долгое время не могли сделать новый заказ, применить скидку и авторизоваться в профиле. Во время неполадок служба информационной безопасности сервиса доставки СДЭК разослала своим сотрудникам предупреждение о кибератаке на Wildberries с советом вывести деньги, заблокировать и перевыпустить карту, привязанную к маркетплейсу. Эксперты заявляли, что Wildberries стал жертвой масштабной атаки вируса-шифровальщика.

В июне 2022 г. также стало известно, что количество закладок в открытом коде (Open Source) с начала специальной военной операции на Украине увеличилось в 20 раз – в них найдены опасные вирусы-шифровальщики. Угрозы обнаружили в программных пакетах Ctx, phppass и Winbox. Автор популярной библиотеки node-ipc добавил вирус-шифровальщик для ip России и Белоруссии.