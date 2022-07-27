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Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор»

Операторы Qbot стали использовать Windows Calculator в старых версиях операционной системы для побочной подгрузки вредоносных DLL. С Windows 10 и 11 этот трюк не проходит.

Вредоносная «матрешка»

Операторы вредоноса Qbot начали использовать новую схему заражения конечных устройств через вызов «Калькулятора» Windows. Речь идет о приеме под названием побочная загрузка DLL. Схема относительна проста: фальшивая (вредоносная) библиотека динамических подключений DLL помещается в нужный каталог, и операционная система подгружает ее вместо легитимного файла.

На практике процедура заражения выглядит следующим образом. Злоумышленники рассылают спам-письма с вложением в виде HTML-файла, который, в свою очередь, скачивает ZIP-архив, внутри которого запрятан файл ISO. Архив запаролен, что предотвращает обнаружение вредоносных компонентов антивирусами, однако пароль содержится в первоначальном HTML-файле:

Образ ISO содержит файл .LNK, копию приложения «Калькулятор» под Windows и два DLL-файла: WindowsCodecs.dll и вредоносную библиотеку 7533.dll (число в названии может быть любым).

Если потенциальная жертва монтирует файл ISO, ей отображается только файл .LNK, который выглядит как PDF или содержит команду на открытие страницы браузере Microsoft Edge.

haker_600.jpg

QBot использует побочную подгрузку Windows Calculator для заражения устройств

При этом если открыть свойства файла, то обнаружится, что он ссылается на приложение «Калькулятор» (С:\Windows\System32\cmd.exe /q /c calc.exe). Стоит отметить, что целью атак являются системы под управлением ОС Windows 7.

При запуске «Калькулятор» под Windows 7 автоматически ищет и пытается запустить легитимный файл WindowsCodecs.dll. Однако ограничений на месторасположение этого файла в программе нет, и он легко запускает любой файл с тем же названием, если тот находится в одном каталоге с исполняемым файлом Calc.exe.

Поддельный WindowsCodecs.dll загружает вторую библиотеку — DLL с численным названием, а это и есть тело вредоноса Qbot.

По данным исследователя ProxyLife, атаки с использованием «Калькулятора» начались 11 июля 2022 г.

Работает только со старыми ОС

«Калькулятор» Windows — доверенная программа, и некоторые антивирусы могут проигнорировать установку вредоноса через нее.

Побочная загрузка через «Калькулятор» в Windows 10 и 11 уже не срабатывает, так что злоумышленники таким образом могут атаковать только машины под управлением старых операционных систем.

Qbot, он же Qakbot появился в 2009 г. Изначально это был банковский троянец, который затем постепенно эволюционировал в дроппера, то есть в загрузчика, используемого для доставки других вредоносных программ в скомпрометированные системы.

Qbot активно используется шифровальными группировками на ранних стадиях атак для установки «маяков» Cobalt Strike. Среди клиентов Qbot — шифровальщики RansomExx, Maze, ProLock, and Egregor; недавно через него также распространялся шифровальщик Black Basta.

«Поговорка “старый конь борозды не испортит” справедлива и для средств доставки вредоносного ПО, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Qbot по меркам вредоносных программ — долгожитель; его эффективность однако не снижается с годами, поскольку его операторы продолжают его модифицировать и находить новые способы применения. К тому же на сегодняшний день можно сказать, что Qbot — это обычно лишь один из элементов весьма комплексных и глубоко эшелонированных инфраструктур, через которые осуществляется доставка вредоносных программ на конечные устройства. Чем более проверенными оказываются их элементы, тем охотнее ими пользуются».

Роман Георгиев

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