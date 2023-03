Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует

Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить в российских колониях систему видеонаблюдения для распознавания нарушений. Разработчики на рынке отмечают, что таких решений в России не существует.



Видеораспознавание нарушений

ФСИН собирается внедрять в российских колониях умную систему видеонаблюдения для мониторинга нарушений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке видеоаналитики.

Один из них отмечает, что с осени 2022 г. ФСИН с помощью акселератора ВТБ пытается найти подрядчика, который смог бы представить необходимое решение. Пока исполнителя найти не удалось. В акселераторе уточнили, что лишь дают «партнерам рекомендации по выбору поставщиков услуг», но не сообщили, на какой стадии реализации сейчас находится проект ведомства.

На рынке видеонаблюдения изданию рассказали, что ИТ-компании не спешат работать с силовыми структурами из-за «рисков».

Что хотят видеть в системе

В техническом задании говорится о том, что ведомству нужна система видеонаблюдения, способная отслеживать действия заключенных.

Среди них – факт покидания территории, курение в неположенном месте, нарушение дневного распорядка, формы одежды, отказ от посещения массовых мероприятий, невыполнение требований администрации колонии и т.д. Всего камеры должны распознавать около 60 видов правонарушений в штрафном изоляторе, столовой, в отряде строгого режима и других местах.

Также планируется внедрить возможность автоматически штрафовать заключенных. Предполагается, что новая система в конце каждого дня будет формировать отчет о нарушениях с фамилией, именем заключенного, фотодоказательством и временем инцидента.

Видеокамеры будут надзирать не только за заключенными, но и за персоналом колонии. Так, они будут фиксировать, когда сотрудники-женщины передвигаются по колонии в одиночку и когда «вступают в неслужебные связи со спецконтингентом».

Также в планах есть внедрение пропускного режима с помощью биометрических данных – в базу будет загружено, как минимум, 50 тыс. шаблонов лиц и отпечатков ладони.

Как объяснил изданию зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, система поможет «снизить фактор субъективности сотрудников колонии по отношению к конкретным заключенным» и исключить случаи, при которых к определенным людям относятся предвзято, например, из-за личной неприязни.

ИТ-компании сотрудничать не торопятся

Собеседник «Коммерсанта» на рынке видеоаналитики отмечает, что в стране пока не существует системы, отвечающей поставленным ФСИН задачам, и создать ее довольно сложно.

Дело в том, что для нее требуются камеры с высоким разрешением, и только один сервер с сотней камер будет стоить около 1,1-1,5 млн руб. Чем больше силовым структурам потребуется аналитики, тем больше нужно будет и мощностей.

Еще один источник на рынке разработчиков отметил, что практики внедрения аналогичных решений пока нет, и на него потребуется, как минимум два-три года работы и несколько десятков миллиардов рублей.

В то же время в беседе с CNews Дмитрий Паршин, директор центра разработки Artezio отметил, что на рынке существует много решений, которые могли бы заинтересовать ФСИН, однако речь идет не о каком-то популярном продукте, а разработках и технологиях.

«Такие технологии не просто существуют, а активно сейчас развиваются, что позволяет очень эффективно использовать видеонаблюдение для распознавания каких-то поведенческих паттернов, – отметил эксперт. – Причем в данном случае речь идет о создании решения на базе искусственного интеллекта, который будет обрабатывать видео, распознавать определенные паттерны и реагировать на них. Для этого нейросеть потребуется обучить, причем это обучение будет специальным, а значит речь не может идти о коробочном продукте, который можно продать и использовать после легкой настройки».



Более того, если говорить использовании ИИ, сложность созданий нейросети не очень высокая, говорит Паршин. Вопрос только в ее качественном обучении, чтобы программное решение могло качественно обрабатывать видео, правильно понимать признаки каких-то нарушений. В то же время качество видеонаблюдения должно быть достаточно высоким, если речь идет о широком спектре нарушений, многие из которых могут быть определены по каким-то мелким деталям. Поэтому вопрос сложности следует рассматривать в контексте длительности и качества обучения нейросети, создания условий для получения качественных образцов для обучения ИИ.

Дмитрий Паршин привел в пример зарубежные аналоги подобных систем видеонаблюдения – среди них, например, YOLO (You Only Look Once). Это модель компьютерного зрения, которая может определять объекты на видео в реальном времени. Она может использоваться для распознавания насилия, кражи и других типов правонарушений. Еще применяется DeepSight, модель, разработанная компанией Athena Security. Она использует глубокое обучение для распознавания насилия и других проблем на видео. Это решение может быть интегрировано в системы видеонаблюдения и обеспечивать автоматическое оповещение о правонарушениях.

Есть еще iOmniscient, добавляет эксперт. Это платформа для анализа видео, которая использует компьютерное зрение и машинное обучение для определения правонарушений. Эта платформа может быть настроена на распознавание различных типов поведения, таких как насилие, кража и так далее. Но опять же, эти решения не имеет смысла применять в России, так как можно разработать более качественное решение применительно к реальным требованиям и условиям.

Цифровизация мест не столь отдаленных

Внедрение системы умного видеонаблюдения – часть плана цифровизации тюрем и колоний страны, который был утвержден Правительством еще в 2021 г. Он подразумевает внедрение систем распознавания лиц и действий людей в местах ограничения свободы. План одобрил президиум правкомиссии по цифровому развитию, председателем которой был вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2021 г. сообщали, что на модернизацию колоний выделят в ближайшие два года около 25 млрд руб. За разработку и реализацию техзадания проекта отвечает ФСИН. Пилотный запуск должен был состояться в исправительной колонии №6 в Астраханской области до 2025 г., сообщает один из источников издания.

Собеседники также говорят, что средств на проект из бюджета еще не выделяли.

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что ФСИН пришлось заморозить проект по внедрению в тюрьмы умной системы видеонаблюдения и других современных технологий из-за смены руководства ФСИН. В 2021 г. на пилотный запуск проекта в 15 исправительных колониях ведомству выделили 749 млн руб. В ноябре 2021 г. эту сумму ФСИН вернула в бюджет.

Годом ранее ФСИН на те же цели просила из бюджета почти 26 млрд руб. на проект цифровизации тюрем – средства хотели пустить на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН. Запросы ведомства раскритиковало Минцифры.