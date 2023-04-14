Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен

Роберт Ли, автор платежного сервиса Cash App, в который влюблены многие бандиты, был убит в начале апреля 2023 г. Полиция установила подозреваемого – им оказался ИТ-бизнесмен Нима Момени. Ли и Момени были знакомы. Момени неравнодушен к холодному оружию, а Ли был зарезан. Причастен Момени к его смерти или нет, решит суд.

Подозреваемый найден

Арестован подозреваемый в убийстве создателя всемирно известного платежного сервиса Cash App Роберта Ли (Robert Lee). О его смерти CNews писал в начале апреля 2023 г. Задержанным оказался вовсе не простой грабитель с улицы, а крупный бизнесмен, связанный с ИТ-сферой.

Cash App позволяет совершать почти анонимные транзакции, за счет чего он очень популярен среди мошенников всех мастей.

Как сообщает портал Engadget, потенциальным убийцей Роберта Ли является Нима Момени (Nima Momeni), владелец аутсорсинговой компании Expand IT из Эмеривилля (Калифорния, США). Утверждается, что Момени и Ли были знакомы и день, когда произошла трагедия, находились вместе.

Фото: LinkedIn Нима Момени, возможный убийца Роберта Ли

На момент публикации материала не было известно, сознался ли Момени в убийстве или же отрицает свою причастность к нему. Сообщается пока лишь о самом факте его ареста в качестве подозреваемого.

Что известно о возможном убийце

Нима Момени – это 38-летний бизнесмен, который, согласно его странице в LinkedIn (заблокированная в России соцсеть, принадлежит Microsoft), является владельцем консалтинговой компании по информационным технологиям Expand IT. К ней он присоединился в апреле 2010 г. после работы консультантом и системным инженером в нескольких компаниях из Сан-Франциско, включая Marfic и Coast Range Technologies.

В профиле Момени говорится, что он проживает в Эмеривилле. Опрошенные полицией соседи Момени разошлись в мнениях о нем. Одни описывают его как добродушного и гостеприимного человека, другие утверждают, что он держит в доме несколько пистолетов и ножей и очень любит оружие. К слову, Роберт Ли был зарезан.

К холодному оружию у Момени действительно неравнодушен. Как пишет Forbes, 2011 г. Момени было предъявлено обвинение в округе Аламеда (Калифорния) по обвинению в продаже ножа с выкидным лезвием, что является преступлением в Калифорнии.

Связь между Ли и Момени

На момент выхода материала полиция и следователи не сообщали, как и когда именно пересеклись судьбы Момени и Ли. Forbes пишет, что за несколько часов до убийства они ехали в одной машине и, по всей вероятности, ссорились. Конфликт мог продолжиться за пределами транспортного средства и вылиться в убийство при помощи колюще-режущего предмета.

Фото: New York Post Едва ли Роберт Ли предполагал, что знакомство с Момени приведет его к гибели

Полиция города Сан-Франциско, где было совершено убийство, также сообщила, что, возможно, убийство Роберта Ли не было ни попыткой ограбления, ни случайным нападением

Все решит суд

Нима Момени проходит именно подозреваемым, его вина в смерти Роберта Ли пока не доказана, чистосердечное признание не получено, или о нем пока не сообщается. Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс (Brooke Jenkins) заявила, что Момени предстанет перед судом 14 апреля 2023 г. и будет задержан без права внесения залога. Ему грозит обвинение в убийстве с поправкой на совершение убийства ножом.

Невосполнимая утрата

Роберт Ли – очень известная личность в мировой ИТ-сфере. Он внес немалый вклад в развитие информационных технологий, и одним из его достижений стал платежный сервис Cash App. Проект существует с 2013 г., постоянно развивается и пользуется широкой популярностью. Он позволяет быстро совершать денежные переводы, запрашивая при этом минимум информации как об отправителе, так и о получателе. С течением времени в Cash App появились функции торговли акциями о совершения транзакций в криптовалюте.

Многофункциональность сервиса и почти полная анонимность пользователей сделали Cash App любимым платежным приложением различных преступников. Об искренней любви нарушителей закона к этому сервису даже слагают песни многие рэпперы и хип-хоп исполнители.

Cash App Роберт Ли создал, работая в компании Block Inc., в которой дослужился до должности технического директора. Это финтех-компания Джека Дорси (Jack Dorsey), основателя заблокированной в России американской соцсети Twitter. Ли выступал в роли разработчика – сам сервис принадлежит Джеку Дорси и другим совладельцам Block Inc.

За спиной Роберта Ли и другие ИТ-проекты. Он внес свой вклад в создание множества блокчейн-проектов и даже разработал криптовалюту MobileCoin, запуск которой состоялся в 2020 г.

Также можно сказать, что Роберт Ли помогал всему человечеству в борьбе за выживание. Он приложил максимум усилий для разработки современного мобильного приложения Всемирной организации здравоохранения – утилита создавалась в спешке на фоне стремительно распространявшейся в 2020 г. пандемии коронавируса.

Социальная сеть Present – еще один ИТ-проект Роберта Ли. Это известный в узких кругах сервис, широкой популярности пока не снискавший.

Роберт Ли погиб 4 апреля 2023 г. На момент смерти ему было 43 года.