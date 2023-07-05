Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Сайт РЖД работает со сбоями минимум с 3 июля 2023 г. Он выдает различные коды ошибок, а представители компании ссылаются на хакеров, хотя ранее эти же ошибки тоже появлялись, и тогда в РЖД пеняли на наплыв посетителей. «Дочка» РЖД и вовсе утверждает, что всему виной «Ростелеком».

РЖД остались без сайта

Официальный сайт компании РЖД, крупнейшего оператора железнодорожных перевозок в России, вышел из строя. Редакция CNews столкнулась с его неработоспособностью еще 3 июля 2023 г. – на тот момент он открывался, и даже позволял купить билеты, но в личном кабинете они после покупки не отображались. Также не функционировало фирменное приложение РЖД.

Спустя двое суток, 5 июля 2023 г., сайт компании полностью перестал открываться. Вместо привычного интерфейса пользователей с равной степенью вероятности встретил либо ошибка 502, либо заглушка в фирменных цветах РЖД с кодом ошибки.

Все, что предлагал посетителям сайт РЖД на момент выхода материала

К моменту публикации материала сайт компании по-прежнему не функционировал. Россиянам и гостям страны приходится покупать билеты и смотреть расписания поездов на сторонних сайтах с переплатой в виде наценки за услуги посредников.

Кто виноват

В числе первых, кто отреагировал на инцидент с сайтом и приложением РЖД, стала Северо-Западная пригородная пассажирская компания – совместное предприятие, организованное, как сообщили CNews представители РЖД, властями Санкт-Петербурга и «Российскими железными дорогами». Ее сотрудники сообщили изданию «МК в Питере», что во всем виноват «Ростелеком».

«Сбои наблюдаются не только на нашем сайте. Сейчас мы разбираемся и постараемся стабилизировать работу ресурса в ближайшее время», – сообщили представители СЗППК.

Оператор может оказаться ни при чем

Представители «Ростелекома» от комментариев отказались.

Новая мишень для киберпреступников

5 июля 2023 г., на третий день сбоя, в официальном Telegram-канале РЖД появилось сообщение, что причиной поломки сайта и приложения стали хакеры. В публикации говорится о «массированной хакерской атаке».

Пост в Telegram-канале РЖД

Сроки восстановления в РЖД не сообщают. При этом в сообщении утверждается, что купить билеты можно на станциях и вокзалах в прежнем режиме, что не всегда удобно тем, кто живет на значительном удалении от них.

В публикации РЖД в Telegram «Ростелеком» не упоминается.

А был ли хакер

При попытке зайти на сайт РЖД пользователь может увидеть ошибку с кодом K8S_UNREACHABLE. Что конкретно он означает в конкретном случае, неизвестно, но стоит отметить, что подобный код ошибки пользователи могли наблюдать и раньше, хотя тогда ни о каких хакерах упоминаний не было.

Второй код ошибки на сайте РЖД

Например, фразу о недоступности K8S могли прочесть посетители сайта РЖД в конце апреля 2021 г. Ресурс «упал» сразу после того, как власти разрешили россиянам отдыхать с 1 по 10 мая включительно, после чего те ринулись покупать билеты на поезд, чтобы потратить эти дни на отдых за пределами родного региона.

Компания подтвердила тогда, что сайт перестал работать из-за резкого наплыва посетителей. Другими словами, тогда его никто не взламывал. Не исключено, что в нынешней ситуации история повторяется – сайт мог не выдержать DDoS-атаки, которая имитирует большое число пользовательских запросов.

Та же самая ошибка высвечивалась на экранах мониторов посетителей сайта РЖД 1 августа 2022 г. Тогда портал удалось починить всего за несколько минут. В Сети распространилась информация, что на него напали хакеры, но официальных подтверждений этому редакции CNews найти не удалось.

Фото: ПФР За билетами на поезд - в кассу, как и 20 лет назад

Иногда сбои в работе ИТ-систем РЖД парализуют работу не только сайта, но и касс на вокзалах и станциях. К примеру, в марте 2011 г. система управления билетно-кассовыми операциями РЖД вышла из строя на длительный период – ее не могли восстановить на протяжении нескольких часов.

В течение всего этого времени россияне не могли купить билеты на поезда дальнего следования – ни в кассах, ни на сайте, ни через посреднические сервисы.