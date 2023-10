«Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе

Софт «Лаборатории Касперского» отныне запрещен к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников. К нему утрачено доверие, хотя прецедентов по утечке правительственной информации с его помощью не было. Аналогичное решение принято в адрес китайского супераппа WeChat.

Канада против российского антивируса

Власти Канады официально запретили использование антивирусных систем «Лаборатории Касперского» на государственных мобильных устройствах. Как пишет Reuters, они объяснили это потенциальными рисками конфиденциальности и безопасности.

При этом канадские власти подчеркнули, что на момент введения ограничений софт «Касперского» не привел к компрометации правительственной информации. Другими словами, явных причин для запрета в настоящее время нет.

О запрете было объявлено после оценки директора по информационным технологиям Канады о том, что созданный «Лабораторией Касперского», «представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности» (present an unacceptable level of risk to privacy and security), говорится в заявлении Министерства финансов Канады.

Фото: «Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» продолжает испытывать давление со стороны западных властей

Изгнанию с государственных гаджетов Канады подверглось не только ПО российской «Лаборатории Касперского» – та же участь постигла и знаменитый китайский мессенджер WeChat компании Tencent, представляющий собой очень продвинутое универсальное приложение для оплаты товаров и услуг, общения, идентификации личности и многого другого.

Министерство иностранных дел Китая уже отреагировало на произошедшее, заявив,, что правительство Канады ввело запрет на деятельность китайских предприятий без каких-либо реальных доказательств под предлогом обеспечения безопасности данных, что является типичным обобщением концепции национальной безопасности (which is a typical generalization of the concept of national security).

Необоснованное подавление конкуренции

Власти Китая не стали ограничиваться заявлениями о недобросовестных решениях Канады. Они добавили также, что введенный запрет – это акт злоупотребления национальной властью и одновременно необоснованное подавление деятельности предприятий в конкретных странах (the ban abused national power and unreasonably suppresses the behavior of enterprises in specific countries).

Также в КНР, не став ограничиваться в выражениях, выразили надежду что Канада отбросит идеологические предрассудки (will discard ideological prejudices), и что эта страна продолжит «соблюдать принципы рыночной экономики и обеспечит честную, справедливую и недискриминационную бизнес-среду для китайских предприятий»

Реакция российской стороны

«Лаборатория Касперского», как и власти Китая, решила не отмалчиваться и прокомментировала решение Канады. Как пишет Reuters, компания заявила, что удивлена и разочарована, и что Канада ввела ограничения без предупреждения, не предоставив «Лаборатории» возможности развеять опасения властей страны.

«Поскольку не было никаких доказательств или надлежащей правовой процедуры, чтобы иным образом оправдать эти действия, они не имеют никакой поддержки и являются реакцией на геополитический климат, а не всесторонней оценкой целостности продуктов и услуг "Касперского"», – говорится в заявлении компании.

Что говорят власти

Совет казначейства Канады заявил, что у него действительно нет доказательств компрометации правительственной информации продуктами «Касперского» или китайским мессенджером WeChat. Однако в ведомстве усомнились в методах сбора данных этими приложениями, указав, что они получают значительный доступ к содержимому устройства, что и риски их использования «очевидны» (risks of using them were clear).

«Решение удалить и заблокировать приложения WeChat и «Лаборатории Касперского» было принято для того, чтобы гарантировать, что сети и данные правительства Канады остаются безопасными и защищенными и соответствуют подходу наших международных партнеров», — говорится в заявлении Совета казначейства.

Приложения будут удалены с государственных мобильных устройств в 6 ноября 2023 г., и пользователям будет запрещено загружать их в будущем.

Это не первый раз, когда власти Канады подобным образом расправляются с иностранными приложениями. В феврале 2023 г. то же произошло с TikTok – фирменное мобильное приложение сервиса больше нельзя устанавливать на государственные гаджеты из-за выявленных в нем аналогичных проблем конфиденциальности и безопасности.

Западный тренд

Произошедшее в Канаде не является для «Лаборатории Касперского» первым случаем подобного рода. Например, летом 2018 г. Европарламент принял рекомендательную резолюцию по кибербезопасности, назвав софт «Лаборатории Касперского» «вредоносным», после чего выступил с призывом отказаться от использования разработок во всех европейских учреждениях. «Лаборатория» ответила на это остановкой всех совместныех проектов с европейскими партнерами, в том числе с Европолом.

Весной 2019 г. проблема решилась в пользу российской компании. После проведения проверки Еврокомиссия была вынуждена вынести официальный вердикт об отсутствии вредоносного кода и функций кибершпионажа в программах «Касперского».

В ноябре 2019 г. власти Европы вновь взялись за старое, на этот раз силами европейской организации по обмену разведывательными данными. Ее эксперты назвали ИТ-системы австрийской контрразведки ненадежными, в том числе потому, они включают ПО «Касперского».

Весной 2022 г. власти Италии тоже выступили против продукции «Касперского», настоятельно попросив все госорганы в кратчайшие сроки отказаться от ее использования и больше не пользоваться российскими решениями для кибербезопасности. В ноябре 2022 г. власти пяти стран Евросоюза (Польша, Литва, Латвия, Ирландия и Эстония) захотели полностью «отменить» «Лабораторию Касперского» в Европе и запретить европейским компаниям сотрудничать с ней.