Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

На сегодняшнем CNews FORUM 2023 глава Минцифры Максут Шадаев выступил за службу в кибервойсках по контракту. Идея о создании кибервойск в России часто звучит после начала специальной военной операции и в связи с возросшим количеством кибератак.

Кибервойска по контракту

Министр цифрового развития Максут Шадаев выступил за создание кибервойск, в которых предусмотрена служба по контракту. Об этом министр сказал на своем выступлении на CNews FORUM 2023.

По словам министра, нужно не просто создать кибервойска и дать тем, кто в них служит, отсрочку от призыва. «Можно обсуждать заключение контрактов и службу в войсках, связанных с киберобеспечением военной операции и противодействиям информационным атакам, — отметил Максут Шадаев. — Я уверен, что Минобороны этот вопрос активно прорабатывает».

Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

CNews задал вопросы о службе по контракту в кибервойсках в Министерство обороны, и ожидает ответа.

Идея о создании кибервойск

Идея о создании в России кибервойск начала звучать с марта 2022 г. Тогда с таким предложением выступил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Поддерживала идею создания кибервойск и президент Infowatch Наталья Касперская. «Высококвалифицированные ИТ-шники — это редкость, чтобы уметь производить технологии в киберсфере, нужно много учиться, и отправлять этих людей просто на передовую — наверное, не самый эффективный способ их использования, - отмечала она в своем интервью CNews. — Сейчас ИТ-шникам дают отсрочку, но, если рассуждать гипотетически, мобилизовать можно и в кибервойска».

Летом 2023 г. эта тема была поднята заместителем председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным. По его мнению, в структуре Росгвардии должно быть сформировано полноценное подразделение кибервойск. «Это является необходимостью в условиях информационного противоборства», — отметил он.

Кибервойна

Волна кибератак на российский госсектор началась весной 2022 г. Количество таких инцидентов в 2022 г. выросло в три раза по сравнению с 2021 г., как писал CNews. Общее количество нападений в 2022 г. выросло на 80%, причем 25 тыс. атак были на госресурсы. На ситуацию в 2022 г. негативно повлиял уход из России многих западных производителей защиты информации. В конце октября 2023 г. Kaspersky выявил две волны массовой вредоносной рассылки в российские учреждения государственного и индустриального секторов.

Для обеспечения кибербезопасности страны были приняты дополнительные меры. Например, Президент России Владимир Путин принял указ от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документ кардинально изменил подход к обеспечению кибербезопасности в российских компаниях.

Теперь в стране активно обсуждают идею создания кибервойск для ответа на усилившиеся атаки на российский госсектор.

Кибервойска в мире

Идея создании кибервойск не нова. США заговорили о ней еще в 2009. Именно тогда стало известно, что Министерство обороны США создаст подразделение под названием «Кибернетическое командование», которое займется защитой военных компьютерных систем страны. В 2014 г. США удвоили свои расходы на кибервойска вдвое. Этот шаг был продиктован в числе прочего возрастающим количеством кибератак.

В 2020 г. стало известно о возможных планах США создать специальный отдел кибервойск в составе американского спецназа для возможной виртуальной войны с КНР и Россией. В отряд должны были войти хакеры, специалисты по ИИ и машинному обучению, а также знатоки языков.