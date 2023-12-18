Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным

Группировку BlueNorOff, специализирующуюся на краже финансовых активов, застигли за использованием нового вредоноса, который устанавливает удаленные шелл-соединения на компьютерах под управлением macOS.

Финансово-державная мотивация

Северокорейская кибергруппировка BlueNorOff атакует пользователей компьютеров Mac с помощью нового самописного вредоноса ObjCSheellz. Эта программа позволяет устанавливать удаленные шелл-соединения со скомпрометированными устройствами, пишет издание Bleeping Computer.

BlueNorOff называют «финансово-мотивированной» группировкой, но лишь потому, что она специализируется на атаках на криптобиржи и финансовые организации по всему миру.

По мнению Bleeping Computer, никаких самостоятельных группировок, не связанных с властями и спецслужбами, в Северной Корее нет и быть не может. BlueNorOff, очевидно, занимается добычей финансовых средств для обложенного санкциями государства. Средства потом, скорее всего, будут израсходованы на программы вооружений.

10_11_23_ib_700.jpg
Фото: © suwannar1981.gmail.com / Фотобанк Фотодженика
Северокорейские хакеры за работой

Исследователи фирмы Jamf Threat Labs перехватили и исследовали ключевой вредоносный компонент ObjCSheellz. Им удалось установить, что первым делом вредонос устанавливает соединение с доменом swissborg[.]blog, зарегистрированном 31 мая и размещенном адресной зоне, относящейся к инфраструктуре BlueNorOff (точный адрес - 104.168.214[.]151).

Командный сервер имитирует вебсайты легитимной криптобиржи, располагающейся по адресу swissborg.com/blog (другая доменная зона).

Все данные, поступающие на сервер, разделяются на два потока и «скраиваются» вместе на другом конце канала, чтобы избежать обнаружения по статическим сигнатурам.

По словам специалистов Jamf Threat Labs, этот же домен использовался ходе другой кампании - Rustbucket.

«В ходе нынешней кампании операторы выходят на связь с жертвой, заявляя, что они заинтересованы в партнерстве, или предлагая что-нибудь выгодное под видом инвестора или рекрутера. BlueNorOff часто создают домен, который выглядит так, будто принадлежит легитимной криптокомпании, так, чтобы «слиться» с его сетевой активностью», - приводит Bleeping Computer слова представителя Jamf.

Очевидная новинка

Что же касается непосредственно вредоноса, создающего бэкдор на зараженном компьютере Apple, то ObjCShellz - это программа, написанная на Objective-C и существенно отличающаяся от других вредоносов BlueNorOff. В Jamf указывают, что она довольно проста, но эффективна. По данным экспертов, ее используют на поздней стадии атаки, которая сама по себе является многоступенчатой и включает другие, не перехваченные пока, инструменты.

Каким именно образом она попадает в среду macOS, пока остается невыясненным. Хотя вероятнее всего, основную роль тут играет «классическая» социальная инженерия.

Вредонос одинаково эффективно функционирует под вариантами macOS для процессоров Intel и Arm.

В прошлом году «Лаборатория Касперского» увязала BlueNorOff с длинной вереницей атак на криптостартапы по всему миру, в том числе в России, США, Китае, Индии, Великобритании, Украине, Польше, Чехии, ОАЭ, Сингапуре, Эстонии, Мальте, Вьетнаме, Германии и Гонконге.

Четыре года назад в ООН было заявлено, что северокорейские «госхакеры» умыкнули по меньшей мере 2 млрд долларов у своих жертв, среди которых - банки и криптобиржи. Сейчас эта сумма определенно намного больше.

BlueNorOff и Lazarus совместно осуществили и крупнейшее криптоограбление в истории, похитив с криптомоста сети Axi Infinity Ronin 173,6 тыс. единиц Ethereum и 25,5 млн токенов USDC, что на тот момент составляло порядка $617 млн.

«Эти ограбления будут продолжаться до тех пор, пока сохраняется антагонизм между Северной Кореей и другими странами», - полагает директор по информационной безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. По ее мнению, эти APT-группировки не проявляют особой разборчивости в выборе жертв, так что даже условные союзники оказываются среди жертв их атак. «Единственный способ защититься от них - укреплять локальную безопасность и добиваться, чтобы люди не оказывались самым уязвимым местом в инфраструктуре. Социальная инженерия тем менее эффективна, чем лучше подготовлены к ней потенциальные жертвы», - подытожила Анастасия Мельникова.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту

Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

Обнаружена новая критическая уязвимость в фреймворке для Java. Ее эксплуатация идет полным ходом

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще