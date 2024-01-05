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РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО

РЖД выступили заказчиком двух крупных проектов по импортозамещению системного ПО. Группа «Астра» создаст решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования. А Positive Technologies создаст для РЖД средства защиты информации.

РЖД и импортозамещение системного ПО

Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выступила заказчиком двух проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (НОПО), разработанной «Ростелекомом», VK, «Лаборатория Касперского» и «» и утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию.

Решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования

В частности, у группы «Астра» заказана разработка решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования.

В рамках проекта запланированы: разработка функциональности ролевой модели; интеграции с почтой и PKi-сервром; разработка механизма сквозной авторизации в системах организаций и двухфакторая аутентификация; разработка механизма синхронизации учетных записей с MS AD (Microsoft Active Directory); доработка механизма работы с групповыми политиками; разработка инструмента для опытных администраторов; разработка новых параметров групповых политик; разработка механизма миграции политик из MS AD, разработка новых параметров групповых политик; разработка механизма двухсторонних доверительных отношений с MS AD и FreeIPA и поддержка леса доменов MS AD.

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Фото: РЖД
РЖД заказали у «Астра» и Positive Technologies крупные проекты по имопртозамещению ПО

Также запланированы технологические доработки для возможности работы с другими отечественными ОС на базе Linux; разработка модуля инвентаризации ПО; разработка модуля мониторинга использования ПО; интеграция с отраслевыми системами, VDI и системами виртуализации. Инвестиции в проект составят 499 млн руб.

Средства защиты информации от Positive Technologies

Вторым проектом, заказчиком в котором выступает РЖД, является разработка средств защиты информации. Исполнителем выступает Positive Technologies, инвестиции в проект не указаны.

В рамках проекта разработан следующая функциональность: перехват/сбор сетевого трафика на большой скорости; поддержка основных протоколов (BGP, OSPF и др.); классификация, а также сигнатуры и определения каждого типа протокола, актуального на данный момент; разрыв соединения MITM; IPS/IDS через призму экспертизы вендора; проактивное влияние на инфраструктуру заказчика, с целью улучшения параметров безопасности.

В ходе первой очереди реализации проекта должна быть налажена связь между филиалами, регионами, дата-центрами, проведены настройки правил маршрутизации, межсетевого экранирования данных между ними. В рамках второго этапа должна быть обеспечена защита периметра и межсетевое экранирование периметра. В рамках третьего этапа будет обеспечена акселерация обработки трафика на HW-уровня.

Представители группы «Астра» и Positive Technologies отказались от комментариев по вопросам сотрудничества с РЖД. Пресс-служба РЖД к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Кто из госструктур и госкомпаний заказывал разработку системного ПО

РЖД - не единственная подконтрольная государству структура, которая планировала выступить заказчиком разработки системного ПО согласно дорожной карте НОПО.

По заказу госкорпорации «Росатом» компания «Новые облачные технологии» (разработчик продукта «Мой офис») должна будет реализовывать два проект. Один из них - создание почтовой системы на импортонезависимой платформе Inf-Mail-02Fs-01. Стоимость его реализации составляет 1,1 млрд руб.

Второй проект ранее назывался «Развитие функциональности редактора «Мой Офис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом». Сейчас его переименовали в «Создание цифровой многофункциональной корпоративной платформы обеспечения бизнес-процессов делопроизводства, обмена и анализа данных». Инвестиции в его реализацию составляют 747 млн руб.

По заказу «Газпром-нефти» компания Content AI, созданная выходцами из ABBYY, должна была делать продукт ContentCapture для автоматизации потокоого ввода данных и конвертации документов (аналог продуктов ABBYY FlexiCapture и ABBYY FineReader Server). Сейчас заказчиком продукта выступает «Гознак». Инвестиции в проект составляют 369 млн руб

По заказу Федеральной налоговой службы (ФНС) компания «Гарда Технологи» должна была создавать систему маскирования данных стоимостью 53 млн руб. В компании утверждают, что ФНС более не является заказчиком данного решения.

По заказу Центробанка компания «Бизнес коммункации» должна была реализовывать проект «Доверенный репозитарий Java компонент». Стоимость проекта оценивалась в 99 млн руб. Однако из последней версии дорожной карты НОПО проект был исключен.

Игорь Королев

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