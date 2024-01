Сбой в государственном ПО вдвое урезал чиновникам зарплату, спровоцировал массовые беспорядки и ввод войск

Из-за некорректно работающего госсофта для расчета заработной платы в Папуа-Новой Гвинее гражданам начислялись повышенные налоги. Это привело к массовым беспорядкам. Дошло до того, что властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как государственное ПО привело беспорядкам

Власти Папуа-Новой Гвинеи были вынуждены ввести двухнедельный режим чрезвычайной ситуации после того, в стране вспыхнули массовые беспорядки. Жители не стали терпеть резкий рост налогов и выразили свой протест в очень активной форме. Сначала все ограничивалось забастовкой госслужащих, в том числе полиции, но позже начались погромы. Причина всего произошедшего – в неправильной работе программного обеспечения для расчета заработной платы.

Как пишет The Register, власти Папуа-Новой Гвинеи оказались неспособны правильно реконфигурировать национальную систему заработной платы госслужащих. Непрофессиональные действия властей страны не только ввергли Папуа-Новую Гвинею в хаос, но и привели к множеству смертей во время беспорядков.

Что произошло

Папуа-Новая Гвинея еще в начале пандемии коронавируса, которая обрушилась на мир в первые дни 2020 г., ввела пониженную ставку налогообложения, действие которой затем продлевалось из года в год. Власти страны приняли решение распространить ее действие и на 2024 г., но используемая в стране система расчета заработной платы для государственных служащих была настроена неправильно и в первом раунде выплат в 2024 г. вернулась к прежним, а в некоторых случаях даже к более высоким налоговым ставкам.

Фото: Annie Spratt / Unsplash Отдавать государству половину зарплаты в виде налогов желающих не нашлось

Таким образом, государственные служащие облагались налогом по более высокой ставке, а их зарплата оказалась примерно на $100 (8813 руб. по курсу ЦБ на 15 января 2024 г.) меньше, чем ожидалось, что составляет примерно половину заработной платы многих служащих. Эта ситуация была ошибочно истолкована многими работниками как неожиданное повышение налогов, и некоторые их них, включая сотрудников местной полиции, объявили забастовку в знак протеста против этой ситуации.

Временное отсутствие ответственности

Участие полиции в забастовке крайне негативно повлияло на общую забастовку в стране. Некоторые жители Папуа-Новой Гвинеи, убедившись в отсутствии на улицах сотрудников органов правопорядка, бросились во все тяжкие. По стране прокатилась волна массовых беспорядков, сопровождавшихся грабежами.

Премьер-министр Джеймс Марапе (James Marape) охарактеризовал ситуацию с некорректно работающей программой расчета зарплаты госслужащих «техническим сбоем» (technical glitch), а затем объявил чрезвычайное положение, в результате которого в столице были размещены войска для восстановления порядка.

К моменту выхода материала власти страны не публиковали данные о точном количестве погибших в результате массовых беспорядков. Также неизвестен ущерб, нанесенный частной и государственной собственности.

Комментарий властей

Генеральный комиссар Налоговой комиссии Папуа-Новой Гвинеи Сэм Койн (Sam Koin) принес свои извинения «за гибель людей и имущества во время этих прискорбных инцидентов, которых можно было избежать». (for the loss of lives and properties during these regrettable and avoidable incidents). Его слова опубликованы на официальном портале Налоговой инспекции Папуа-Новой Гвинеи, который, к слову, не открывается с российского IP-адреса.

По словам Койна, большая часть случившегося «возникла из-за оппортунистов, дезинформации и политической пропаганды» (resulted from opportunists, misinformation, and political propaganda). «Несмотря на то, что вчера было опубликовано два заявления, разъясняющих факты, многие предпочли поверить альтернативным фактам, а не моим официальным заявлениям», – добавил Койн.

Койн лично подтвердил, что проблема неправильного начисления налогов крылась именно в некорректной конфигурации программного обеспечения. «Мы еще раз повторяем, что этот протест и хаос начались не в результате отмены скидок, а в результате неспособности реконфигурировать систему Alesco. В настоящее время Министерство финансов работает над изменением необлагаемого налогом порога и возмещением заработной платы, потерянной при выплате в 2024 г.», – сказал Койн.