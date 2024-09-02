Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер

Китайская хакерская группировка использует две уязвимости в Oracle WebLogic 2017 г. и 2023 г. обнаружения, чтобы устанавливать криптомайнеры в память.

Запоздалый сигнал

Центр по защите инфраструктуры и кибербезопасности США (CISA) предписал госучреждениям до 24 июня установить обновления на инсталляции Oracle WebLogic Server для устранения высокоопасной уязвимости. Её уже активно эксплуатируют, поэтому CISA распорядился отнестись к ней со всей серьёзностью.

«Баг» CVE-2017-3506 (судя по индексу, выявленный и устранённый ещё семь лет назад) позволяет осуществлять инъекцию команд в операционную систему устройства, что в конечном счёте позволяет получить доступ к программным компонентам сервера и захватить над ним полный контроль.

Для этого злоумышленникам потребуется подготовить специальный HTTP-запрос со встроенным вредоносным документом в формате XML.

07_03_shpionazh_700.jpg
DC Studio / Фотобанк Freepik
Уязвимость в Oracle WebLogic Server, которой уже семь лет, активно эксплуатируется китайскими хакерами

Уязвимость оценивается в 7,4 балла по шкале CVSS.

Криптоботнет за работой

В публикации CISA не указывается, кто именно эксплуатирует уязвимость и к чему это приводит.

Однако недавно компания Trend Micro опубликовала исследование, в котором указывается, что эту уязвимость активно использует китайская киберкриминальная группа 8220 Gang (она же Water Sigbin).

Согласно публикации Trend Micro, 8220 Gang уже с прошлого года использует уязвимости CVE-2017-3506 и CVE-2023-21839. Второй «баг» позволяет неаутентифицированному хакеру получить доступ к критическим данным сервера или ко всем данным Oracle WebLogic Server.

С помощью этих уязвимостей 8220 Gang скрыто устанавливает в память устройства бесфайловый криптомайнер, интегрируя тем самым заражённую машину в свой ботнет.

Для этого, в зависимости от операционной системы, используется либо шелл, либо скрипт PowerShell. Злоумышленники используют технику обфускации, которая включает шестнадцатеричное кодирование URL-адресов или отправку HTTP-пакетов через порт 443. Сам скрипт PowerShell и конечный batch-файл также защищены многослойным кодированием, позволяющим прятать вредоносный код среди невинных, на первый взгляд, компонентов скрипта.

«7,4 балла - недалёкий от критического показатель, и то, что данную уязвимость эксплуатирует «коммерческий» криптоботнет, может свидетельствовать о том, что степень угрозы выше, чем можно подумать, исходя из оценки CVSS», - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ.

Эксперт указывает, что криминальные криптомайнеры имеют тенденцию забирать избыточное количество вычислительных ресурсов, на скомпрометированных серверах, заметно усложняя и замедляя выполнение основных задач.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще