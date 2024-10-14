ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

ГК «Солар» купила 100% группы Digital Security, крупного игрока на рынке пентеста России. Еще в 2022 г. «Солар» заявляла, что планирует инвестировать 22 млрд руб. в поддержку собственных разработок и приобретение долей российских ИБ-компаний. Digital Security стала четвертым приобретением в рамках этой стратегии.



Сделка завершена

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила сделку по покупке 100%-ной доли компаний группы Digital Security, работающей в области информационной безопасности, разработчика разработчика решений для безопасности ERP-систем, сообщила CNews пресс-служба «Солар». Сумма сделки не раскрывается.

Digital Security называют в «Солар» второй по величине компанией на рынке пентеста России. Директор по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игорь Хереш сказал, что главной ценность компании является профессиональная команда экспертов в области прикладной информационной безопасности.

Рынок пентестов, как и в целом ИБ, страдает от дефицита кадров. Вхождение Digital Security в ГК «Солар» означает объединение ресурсов и знаний сотрудников компаний. Это позволит собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста в России для реализации масштабных проектов с использованием комплексных подходов к информационной безопасности, в том числе разработки новых экосистемных решений, говорится в сообщении.

ededchechine на Freepik «Солар» купила долю в уже четвертой ИБ-компании за три года

Digital Security основана в 2003 г., команда включает более 60 исследователей и пентестеров, специализируется на комплексном анализе защищенности корпоративных сетей и ИТ-инфраструктуры, тестировании на проникновение, анализе защищенности приложений и других связанных с этим услугах. Клиенты — банки, крупные ИТ-компании, телеком-операторы, ритейлеры федерального значения, маркетплейсы и промышленные компании.

Возможная цена покупки

На основе балансовой стоимости старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин оценил для «Коммерсанта» сумму сделки в 170 млн руб. По его словам, оценка на основе отчета о прибылях и убытках составляет около 100–180 млн руб.

Покупка могла обойтись Солару дороже. «С учетом лидирующего положения в отрасли, а также собранной команды специалистов стоимость Digital Security может быть повышена до мультипликатора 1,8–2,5 капитала. Верхняя граница оценки близка к 400 млн руб.», — сказала изданию главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

Совокупная выручка Digital Security за 2023 г., по данным «Солар», составила более 360 млн руб.

Консолидация ИБ-бизнеса

В 2022 г. компания «Солар» объявила о запуске стратегической инвестиционной программы объемом 22 млрд руб. с горизонтом до 2025 г. Деньги планировалось направить на поддержку собственных разработок и приобретение долей зрелых компаний и компаний ранних стадий развития. Уже приобретены доли в компаниях «Secure-T», «Элвис-Плюс» и НТБ.

О покупке 100% в ИБ-компании НТБ («Новые технологии безопасности»), например, «дочкой» «Ростелекома» «Солар ПТ» CNews писал в декабре 2022 г. Стоимость покупки как полагали эксперты, могла составлять более одного млрд руб.

«Налицо тенденция постепенной национализации отрасли кибербезопасности: уже десятки частных ИБ-компаний в той или иной мере контролируются государственными организациями»,— сказал «Коммерсанту» заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

По оценке аналитиков ГК «Солар», рынок услуг по аудиту защищенности ИБ в России по итогам 2024 г. составит 2,7 млрд руб. и будет расти на 20% ежегодно. Способствовать росту рынка будут требования регуляторов, развитие облачных сервисов, рост числа киберинцидентов и ущерба от атак, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, а также повышение автоматизации процессов пентестов.