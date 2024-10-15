Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Импортонезависимость
|

В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров

В России протестировали передачу больших объемов данных с защитой от угроз, связанных с кибератаками квантовых компьютеров, которые появятся в будущем. Программный продукт, обеспечивший безопасность, уже готов к серийному применению.

Успешные испытания

В России впервые в реальных условиях испытали программный продукт на основе постквантовых алгоритмов шифрования для защиты передачи больших объемов данных от угроз, связанных с кибератаками при помощи будущих квантовых компьютеров, пишут «Известия».

Разработчик ПО — компания QApp. Тестовый канал был построен на инфраструктуре лаборатории инноваций группы «Московская биржа».

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну — в Москве, а другую — в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами. При этом производились замеры времени передачи и контроль целостности файлов. Результаты проверки подтвердили, что все пакеты были переправлены без ошибок контроля целостности», — рассказал генеральный директор и сооснователь QApp Антон Гугля.

kvant700.jpg

DC Studio на Freepik
Защищаться от угроз, на которые будут способны квантовые компьютеры, нужно уже сейчас

Испытание должно было подтвердить, что технология достигла уровня, когда организация-пользователь может самостоятельно реализовать интеграцию программного решения в свои процессы и его запуск без значительных доработок, которые требовались ранее.

Пилотный этап проекта, по словам разработчика, можно считать завершенным успешно. После принятия новых государственных стандартов можно приступать к следующему этапу — серийному применению.

Почему защита нужна сейчас

Квантовый компьютер — это вычислительная машина, в которой используются явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Устройства, относящиеся к данному типу, в отличие от классических компьютеров, которые построены на двоичных узлах, оперируют не битами, а квантовыми битами (кубитами), с увеличением числа которых количество обрабатываемых одновременно значений увеличивается в геометрической прогрессии.

«Закодированные сообщения можно взломать путем перебора данных. С этой задачей справятся и обычные суперкомпьютеры, но квантовые вычислители сделают это существенно быстрее. Для решения проблемы как раз и разрабатываются криптографические постквантовые алгоритмы, которые устойчивы к кибератакам с помощью таких устройств», — объяснил изданию заведующий кафедрой информационной безопасности Сибирского федерального университета Виталий Вайнштейн.

Когда появятся квантовые компьютеры, пока не известно. Но квантовая угроза может может осуществляться по формуле «сохранение — сейчас, а взлом — потом». Суть ее в том, что информация может быть похищена злоумышленниками в текущий момент, а расшифрована — спустя какое-то время, пояснил Гугль. Предложенное QApp решение гарантирует защиту на этом уровне угроз.

Постквантовые алгоритмы

Постквантовые алгоритмы защиты активно разрабатывают во всем мире. В апреле 2022 г. LG+ первой в мире объявила о запуске новой b2b-услуги – квантово-защищенной выделенной линии связи. Линия связи соединила телекоммуникационную компанию с крупным бизнесом и госсектором.

В январе 2023 г. Cnews писал о том, что российские ученые Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» разработали способ защиты чатов в мессенджерах – с помощью постквантовых алгоритмов для шифрования. А в феврале 2023 г. Антон Гугля рассказал CNews о тестировании системы видеоконференцсвязи (ВКС) Dion компании «Т1» с квантово-устойчивым VPN, разработанным QApp.

Весной 2024 г. стало известно, что Apple реализовала дополнительную защиту для системы обмена сообщениями iMessage, добавив протокол постквантового шифрования.

Анна Любавина

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Григорий Выгон, «Выгон Консалтинг»: Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам

Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Хакеры, атаковавшие второй по величине в мире сервис денежных переводов MoneyGram, охотились за персональным компроматом

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще