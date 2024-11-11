Смартфоны любимого россиянами бренда нещадно блокируются при выезде за границу. Решение максимально нелогичное и очень дорогое

Купленные в России смартфоны Infinix могут быть заблокированы при нахождении с ними в другой стране. Не застрахован никто. Мобильник полностью выйдет из строя, и будут доступны только экстренные вызовы. Разблокировать смартфон нельзя, как и спасти информацию в его памяти, но можно «предотвратить» блокировку – потребуется потратить 90 минут голосовых вызовов, возможно в роуминге – производитель не дал четких инструкций на этот счет. 90 минут в международном роуминге, с учетом нынешних цен на него – если не грабеж, то как минимум очень дорогое удовольствие.

Китайский кирпич с сенсорным экраном

Владеющие смартфонами бренда Infinix россияне столкнулись с неожиданной проблемой блокировки их мобильников при нахождении за границей. Гаджеты превращаются в высокотехнологичные «кирпичи» – по ним нельзя звонить (только экстренные вызовы), пропадает доступ ко всем приложениям, в том числе банковским, невозможно даже воспользоваться SMS или мессенджером, чтобы обратиться за помощью. И все это, напомним, происходит в другой стране, где русский язык не является государственным, а жители совершенно не обязаны говорить на нем.

На проблему в числе первых обратил внимание Telegram-канал Mash. Он опубликовал снимок одного из заблокированных устройств, а также редакция CNews обнаружила на «Пикабу» пост пользователя odtov123, в котором он опубликовал эту же фотографии и скан-копии документов о приобретении смартфона. Он был куплен в официальной рознице в сети магазинов DNS в октябре 2024 г.

Миллионы россиян под угрозой

Infinix – очень популярный в России бренд смартфонов. Его ассортимент для российского рынка пестрит новинками – одну из них, как сообщал CNews, компания привезла в страну спустя около двух недель с момента международного анонса. Это модель Hot 50 Pro+, она поступила в продажу в начале ноября 2024 г.

Mash Заблокированный смартфон Infinix

По итогам первых трех кварталов 2024 г. доля Infinix на российском рынке смартфонов достигла 10% в натуральном выражении против 9% годом ранее (статистика МТС). Это означает, что смартфонами этой марки пользуются миллионы россиян, то есть каждый из них рискует оказаться с заблокированным мобильником в чужой стране.

Обмен или возврат

Как пишет Mash, один из владельцев заблокированного смартфона Infinix находился с ним в Египте. Какое-то время телефон исправно функционировал, то есть блокировка наступила не сразу после пересечения границы.

По словам владельца, его мобильник Infinix «окирпичился» лишь после того, как он попытался подключить его к местной сети Wi-Fi. После этого на экране появилось сообщение следующего содержания «Обнаружена попытка активации продукта из несанкционированного источника. Наша политика запрещает продавать или доставлять продукты через несанкционированные каналы».

Infinix Смартфон Infinix популярны в первую очередь за счет их невысокой стоимости

Также на экране заблокированного смартфона была надпись «Для обмена или возврата обращайтесь к продавцу». Это может означать, что отмена блокировки устройства невозможна. Напомним, что в устройстве с почти 100-процентной вероятностью находятся личные и персональные данные владельца – переписка в мессенджерах, SMS-сообщения, банковские приложения и пр.

Редакция CNews обратилась в российское представительство Infinix за подтверждением информации о возможности блокировки смартфонов компании при нахождении за границей. Также редакция направила в Infinix вопросы о причинах блокировки, и о том, какие действия придется предпринять владельцу, чтобы вернуть свой смартфон к «жизни», и ожидает ответа.

Очень дорогое решение

Telegram-канал Mash привел сообщение производителя, в котором описан алгоритм предотвращения блокировки смартфона Infinix. Этот способ запросто может оставить владельца смартфона без денег.

«Региональная блокировка действительно существует, но распространяется только на неактивированные устройства, – приводит Mash ответ Infinix. Чтобы все было 好的 (хорошо (кит.) – прим. CNews), нужно сделать с российской симки два-три звонка, каждый длительностью от 30 минут».

Mash Способ даже не решения - предотвращения проблемы вызывает массу вопросов

Когда нужно делать эти вызовы – до прибытия за границу или после – в Infinix не уточнили. Но в последнем случае расходы на международный роуминг могут оказаться гигантскими, потому что два-три звонка по минимум полчаса каждый – это, по меньшей мере, 60-90 минут разговорного времени. Также непонятно, почему один звонок должен длиться не менее получаса, и почему нужно совершить несколько столь длительных созвонов.

Но даже если звонки нужно совершить до вылета за рубеж, это все равно большие расходы как минимум предоплаченных минут и личного времени. Для примера, в Самарской области в сети МТС есть тариф «МТС Проще», который за 500 руб. (на момент выхода материала) предлагает 300 предоплаченных минут. Таким образом, для защиты смартфона Infinix от блокировки за рубежом, срабатывание которой никем не гарантировано, придется потратить около трети купленных минут по этому тарифу.