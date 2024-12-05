В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

С мая 2025 г. в России запретят параллельный импорт противопожарной продукции. Речь идет об оборудовании, в том числе использующемся в работе МЧС и силовых структур России.

Запреты затронут МЧС и силовиков

В России с мая 2025 г. будет запрещен параллельный импорт противопожарной продукции. Это следует из официально опубликованного на портале правовой информации pravo.gov.ru приказа Минпромторга Российской Федерации №4611 от 8 октября 2024 г. В том числе речь в документе идет о торговых марках Bosch, Autronica, Consilium, Daeyang, Eaton, Furuno, Hanla IMS, Iljin, Kongsberg, Panasia, Scanjet, Schrack Seconet, Schneider Electric. Документ вносит изменения в Приказ Минпромторга России от 21 июля 2023 г. №2701 и устанавливает изменения в порядок ввоза продукции по схемам параллельного импорта. Приказ Минпромторга содержит перечень категорий товаров и оборудования, классифицируемых по коду ТН ВЭД 8531, которые будут исключены из режима параллельного импорта, без возможности применения на объектах в России. При этом продукция категории ТН ВЭД 8531 используется МЧС и силовыми структурами России.

Инициатива приостановки параллельного импорта иностранной противопожарной продукции принадлежит Автономной некоммерческой организации АНО «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности». АНО «Консорциум ПОПСБ» – «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности», объединяет поставщиков систем безопасности «Тензор», «Рубеж», ГК «Пожтехника» и т.п.

Как рассказал CNews генеральный директор АНО «Консорциум «ПОПСБ» Сергей Камышанский, противопожарная продукция, отнесенная к коду ТН ВЭД 8531, применяется во всех отраслях. В настоящее время большинство иностранных производителей – действуя в рамках санкционных ограничений – приостановили любую поддержку своей продукции на стороне конечных пользователей, включая техническое и сервисное обслуживание, гарантийные замены оборудования и т.д.

Фото: mos.ru Запрет параллельного импорта противопожарной продукции стартует в мае 2025 года

«Сертификаты таких производителей также утрачивают легитимный статус – иностранные заводы отказали проверяющим органам, в том числе, представителям МЧС, в проведении обязательных для подтверждения действия сертификата инспекционных проверок. – Объяснил Сергей Камышанский. – В таких условиях любое присутствие такого оборудования напрямую увеличивает риски для безопасности, в том числе, органов охраны правопорядка, силовых ведомств, включая МЧС – везде, где на ведомственных объектах установлено такое оборудование. В таком контексте отмена ввоза такой продукции по параллельному импорту означает исключение фактора риска, в том числе из работы силовых структур (Минобороны, ФСБ, ФСО), органов охраны правопорядка (МВД, Росгвардия) и министерства по делам чрезвычайных ситуаций».

Запрет и рынок

Как пояснил CNews исполнительный директор АНО «Консорциум «ПОПСБ» Алексей Власов, объем рынка противопожарной продукции сегодня составляет 100 млрд руб.

«Продукция западных вендоров занимала не более 20% рынка систем пожарной безопасности. – Ответил на вопрос CNews Алексей Власов. – Однако такие системы, даже после ухода их производителей с российского рынка, продолжали поставляться на ключевые объекты – в том числе, объекты государственного финансирования и объекты критической инфраструктуры. Не имея при этом никакой официальной поддержки – сервисного и технического обслуживания – со стороны вендоров. В настоящий момент времени речь идет о другой экспансии – со стороны азиатских вендоров. Уже известны прецеденты и попытки пройти процедуру сертификации и подтверждения соответствия. А как мы знаем, для наших партнеров из Китая возможна только одна доля рынка с их присутствием – это весь рынок».

Импортозамещение как путь к технологической независимости

Директор по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти АНО «Консорциум «ПОПСБ» Искандер Сыртланов отметил в беседе с CNews, что «высокая эффективность взаимодействия Минпромторга России с отраслевым сообществом в направлении импортозамещения систем безопасности и поддержки отечественных производителей способствует как скорейшему достижению технологической независимости страны, так и обеспечению надежной и комплексной защиты объектов промышленного и социального назначения, в том числе, с массовым пребыванием людей».

По мнению Искандера Сыртланова, отмена так называемого «параллельного импорта» систем безопасности защищает заказчиков от рисков поставок необслуживаемого оборудования и закрепляет технологическое лидерство отечественных производителей систем пожарной безопасности.

Сама по себе идея ограничения параллельного импорта зарубежных пожарных и охранных систем, произведенных компаниями, которые покинули российский рынок, не нова. АНО «Консорциум «ПОПСБ» предлагал сделать это еще 17 мая 2023 г. в письме заместителю главы Минпромторга Василию Шпаку.

Прощание с параллельным импортом

По словам представителей АНО «Консорциум «ПОПСБ», ввоз продукции торговых марок из перечня исключений по параллельному импорту в рамках приказа Минпромторга будет возможен только при получении одобрения от правообладателей. Но большая часть иностранных производителей систем и устройств официально прекратили продажи и техническое обслуживание своей продукции на территории России, поэтому объем таких поставок в 2025 г. ожидается минимальный. Помимо этого, у большей части зарубежных торговых марок в сегменте пожарной безопасности срок действия истечет ранее выданных сертификатов соответствия, а ежегодные инспекционные проверки производств для продления действия сертификатов не проводились. Поэтому применение таких систем на объектах на территории России будет небезопасным.

Для соблюдения принципов технологической независимости и в целях защиты интересов российских потребителей охранно-пожарного оборудования, поступающего на отечественный рынок, АНО «Консорциум «ПОПСБ» в 2024 г. предложил ввести исключения в список продукции, разрешенной к параллельном импорту, ранее утвержденный Приказом Минпромторга России от 21 июля 2023 г. №2701. Согласно предложению Консорциума, ограничения в части систем противопожарной защиты должны распространяться на импорт продукции таких брендов, как Bosch, Autronica, Consilium, Daeyang, Eaton, Furuno, Hanla IMS, Iljin, Kongsberg, Panasia, Scanjet, Schrack Seconet, Schneider Electric.

При этом, по мнению представителей Консорциума, в свете новых изменений на рынке охранно-пожарного оборудования защищенность объектов будет напрямую зависеть от того, насколько гарантирована работоспособность систем и устройств, ответственных за противопожарную безопасность зданий и сооружений. Запрет параллельного импорта иностранных систем и оборудования не просто выведет из оборота продукцию из недружественных государств, чьи производители в одностороннем порядке приостановили техническую поддержку и обслуживание систем для российских заказчиков. Защищенность объектов будет напрямую зависеть от своевременной замены и переоснащения объектов, где уже установлены системы иностранного производства.

В первую очередь, считают в АНО «Консорциум «ПОПСБ» речь пойдет о государственных объектах и объектах с массовым пребыванием граждан. Факторами существенного риска возникновения на объектах внештатных ситуаций и инцидентов с угрозой жизни и здоровья людей может стать применение продукции таких производителей как Autronica, включая модели BHH 300 и BN 305, а также систем пожарной сигнализации от Esser by Honeywell. Производители данных торговых марок не гарантируют работоспособности модулей, извещателей дыма, а также приемно-контрольных приборы. Еще одной фирмой из группы риска в АНО «Консорциум «ПОПСБ» называют швейцарскую Schrack Technik. Усилиями недобросовестных, чаще всего, иностранных посредников, ее устройства были массово интегрированы в проекты и сегодня стали инструментом санкционного давления на конечных потребителей со стороны изготовителя.

Еще один участник схем параллельного импорта – компания Furuno, поставщик, в том числе биохимических анализаторов и анализаторов газов, которые до недавнего времени находили широкое применение в различных отраслях. Однако, как отмечают в АНО «Консорциум «ПОПСБ», уже сегодня компания входит в список производителей-отказников, приостановивших свои гарантийные обязательства в России, по аналогии с европейскими производителями Kongsberg и Siemens, чьи системы пожарной сигнализации, при их массовом ввозе и применении, больше не олицетворяют собой понятие о качестве и надежности.

Разрешения на ввоз и ужесточение надзора

Наряду с инициативами по ужесточению порядка ввоза через схемы параллельного импорта АНО «Консорциум «ПОПСБ» проводит работу по мониторингу ввоза иностранных противопожарных систем и устройств по упрощенной процедуре декларирования.

На данный момент подготовлен анализ выданных деклараций и сертификатов соответствия за 9 месяцев 2024 г. на предмет выявления нарушений при оформлении, а также при прохождении обязательных испытаний. Результаты анализа были представлены на конференции по вопросам противодействия контрафакту 31 октября 2024 г. в ФГБУ ВНИИПО, а также на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования обеспечения пожарной безопасности.

По факту выявленных нарушений Консорциум направил запросы в Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Генпрокуратуру. По результатам обращений будут инициированы проверки по выявленным нарушениям, с последующими предписаниями в адрес эксплуатирующих организаций и собственников объектов о недопустимости применения контрафактной продукции при обеспечении противопожарной защиты и комплексной безопасности сооружений, включая места с массовым пребыванием людей. Также совместно с МЧС Консорциум готовит предложения по ужесточению порядка надзора и контроля работы органов по сертификации систем и устройств пожарной автоматики, систем пожаротушения, контроля управления доступа, оповещения и управления эвакуацией.