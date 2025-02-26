Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Уходящий со своего поста генеральный директор банка DBS Group заявил, что благодаря ИИ в ближайшие годы в компании будут сокращены 4000 позиций, и созданы 1000 новых

Четыре к одному

Один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменить людей искусственным интеллектом.

Об этом заявил нынешний исполнительный директор DBS Пийуш Гупта (Piyush Gupta) на отраслевой конференции в Мумбаи. При этом он отметил, что ИИ позволит создать около 1000 новых рабочих мест.

«По моим оценкам, в течение ближайших трех лет мы сократим свой штат на 4000 единиц, или на 10%», - заявил Гупта.

ra6_700.jpg

DC Studio on Freeрik
Сингапурский банк заменит 4000 работников-людей искусственным интеллектом

«За все 15 лет, которые я функционировал в качестве CEO, я впервые испытываю затруднения с тем, как создать новые рабочие места. Прежде я всегда знал, какие именно новые позиции я мог бы создать. Но сейчас я не нахожу новых ролей для работников», - добавил директор.

Стоит отметить, что Гупта уходит с поста в ближайшее время. С 28 марта его должность займет его текущая заместительница Тань Су Шань (Tan Su Shan).

Без работы останутся многие

В прошлом году аналитики Международного монетарного фонда (International Monetary Fund) предрекли, что ИИ окажет влияние на 40% всех профессий в мире.

Только в половине случаев эти изменения скажутся позитивно на работниках-людях - ожидается, что их продуктивность вырастет.

В остальных случаях речь может идти о полной замене людей роботами.

Характерно, что, по данным аналитиков, более всего затронуты будут развитые экономики, - там искусственный интеллект грозит переформатировать до 60% рабочих мест.

В своем блоге управляющий директор фонда Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) отметила, что в большинстве сценариев ИИ увеличит повсеместное социальное неравенство, и что от властей потребуется принять проактивные меры, чтобы защитить работников, оказавшихся в зоне риска.

«Гендиректор DBS Group дает наиболее вероятное соотношение количества рабочих мест, которые ИИ обрекает на исчезновение, к новым позициям, которые появятся благодаря технологиям искусственного интеллекта» - отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будушего». «Тектонические сдвиги в экономике в связи с массовым внедрением ИИ представляются неотвратимыми, но они могут сопровождаться и весьма драматичными событиями в социальной сфере - и долгими поисками нового равновесия».

Агентству Reuters в банке DBS Group пояснили, что большинство сокращений пройдут за счет временных работников, работающих по ограниченному контракту. Их в DBS сейчас насчитывается 8-9 тысяч человек. Всего компания является работодателем для 41 тыс. человек.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще