Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Уходящий со своего поста генеральный директор банка DBS Group заявил, что благодаря ИИ в ближайшие годы в компании будут сокращены 4000 позиций, и созданы 1000 новых



Четыре к одному

Один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменить людей искусственным интеллектом.

Об этом заявил нынешний исполнительный директор DBS Пийуш Гупта (Piyush Gupta) на отраслевой конференции в Мумбаи. При этом он отметил, что ИИ позволит создать около 1000 новых рабочих мест.

«По моим оценкам, в течение ближайших трех лет мы сократим свой штат на 4000 единиц, или на 10%», - заявил Гупта.

DC Studio on Freeрik Сингапурский банк заменит 4000 работников-людей искусственным интеллектом

«За все 15 лет, которые я функционировал в качестве CEO, я впервые испытываю затруднения с тем, как создать новые рабочие места. Прежде я всегда знал, какие именно новые позиции я мог бы создать. Но сейчас я не нахожу новых ролей для работников», - добавил директор.

Стоит отметить, что Гупта уходит с поста в ближайшее время. С 28 марта его должность займет его текущая заместительница Тань Су Шань (Tan Su Shan).

Без работы останутся многие

В прошлом году аналитики Международного монетарного фонда (International Monetary Fund) предрекли, что ИИ окажет влияние на 40% всех профессий в мире.

Только в половине случаев эти изменения скажутся позитивно на работниках-людях - ожидается, что их продуктивность вырастет.

В остальных случаях речь может идти о полной замене людей роботами.

Характерно, что, по данным аналитиков, более всего затронуты будут развитые экономики, - там искусственный интеллект грозит переформатировать до 60% рабочих мест.

В своем блоге управляющий директор фонда Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) отметила, что в большинстве сценариев ИИ увеличит повсеместное социальное неравенство, и что от властей потребуется принять проактивные меры, чтобы защитить работников, оказавшихся в зоне риска.

«Гендиректор DBS Group дает наиболее вероятное соотношение количества рабочих мест, которые ИИ обрекает на исчезновение, к новым позициям, которые появятся благодаря технологиям искусственного интеллекта» - отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будушего». «Тектонические сдвиги в экономике в связи с массовым внедрением ИИ представляются неотвратимыми, но они могут сопровождаться и весьма драматичными событиями в социальной сфере - и долгими поисками нового равновесия».

Агентству Reuters в банке DBS Group пояснили, что большинство сокращений пройдут за счет временных работников, работающих по ограниченному контракту. Их в DBS сейчас насчитывается 8-9 тысяч человек. Всего компания является работодателем для 41 тыс. человек.