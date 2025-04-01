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Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц

Российская сфера кибербезопасности предлагает одни из самых высоких зарплат в стране. Ежемесячные выплаты здесь теперь достигают 1 млн руб. Вместо найма четырех новичков с последующим их «выращиванием» компании принимают в штат одного опытного сотрудника.

Миллион рублей в месяц

В российской отрасли информационной безопасности зарплаты отныне достигают 1 млн руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал по поиску работы SuperJob. За несколько месяцев стать полноценным миллионером может стать директор по кибербезопасности – максимальная зарплата именно на этой должности составляет 1 млн руб.

Средняя же зарплата директора по кибербезопасности в марте 2025 г. составляла 500 тыс. руб., что на 11% больше с сравнении с мартом 2024 г. Руководитель ИБ-отдела получает в России в среднем 300 тыс. руб. (рост 6% год к году), а специалист по информационной безопасности – 230 тыс. руб. (+10%).

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Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика
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В феврале 2025 г. CNews писал, что на борьбу с нехваткой ИБ-специалистов в России могут уйти годы. В марте 2025 г. количество открытых вакансий в этой сфере и вовсе сократилось на 9% год к году, хотя предлагаемые соискателям зарплаты выросли. Активнее всего зарплатные предложения росли для опытных ИБ-специалистов со стажем работы не менее трех лет.

Никакого массового найма

Как пишет «Коммерсант», при поиске ИБ-специалистов российские работодатели не пытаются взять количеством. Вместо того, чтобы нанять трех или четырех начинающих сотрудников, они часто принимают в коллектив лишь одного работника, но при этом обязательно опытного.

Что характерно, подобное в настоящее время наблюдается не только в ИБ-отрасли, но и во всей отрасли информационных технологий России, пишет «Коммерсант». Компании активнее всего ищут узкоспециализированных сеньоров, мало обращая внимание на мидлов и тем более джунов. Аналогичная ситуация сформировалась не только в ИТ, но также в финансовой сфере, услугах для бизнеса (логистика, маркетинг и реклама, консалтинг и пр.), а также в госсекторе и ритейле. Больше всего вакансий для ИБ-специалистов в марте 2025 года работодатели разместили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также в Свердловской области и Татарстане.

Вынужденная мера

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что концентрация компаний на поиске одного-двух топовых ИБ-специалистов вместо целого отдела джунов – следствие тяжелой ситуации с кибербезопасностью в стране. «Киберугрозы никуда не уходят, и бизнесу по-прежнему требуется защита, просто изменились приоритеты в найме: возвращается спрос на более дорогие квалифицированные кадры, вместо трех-четырех junior-специалистов компании предпочитают нанять одного senior, который грамотно выстроит процессы и решит поставленные задачи», – сказал «Коммерсанту» директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Также у компаний уже не так много денег на содержание целой группы безопасников, что явилось следствием нынешней политики российского Центробанка. По словам собеседника издания, в 2021-2023 гг. в ИБ-cфере стремительно росли зарплаты на фоне постоянного роста количества и качества киберугроз. В этот же период времени работодатели активно боролись друг с другом за ИБ-специалистов.

Однако с приходом 2024 г., «подарившего» россиянам крупнейшую ключевую ставку в истории России (21%), ситуация начала меняться, и это стало особенно заметно в конце года.

Чем выше ключевая ставка, тем выше проценты по всем видам кредитов, как для потребителей, так и для бизнеса.

В итоге из-за нынешней ключевой ставки работа компаний на рынке оказалась затруднена, а темпы их развития снизились, отметил собеседник «Коммерсанта». В 2025 г. роста количества открытых ИБ-вакансиий с высокими зарплатами, вероятно, не будет. Также в России зафиксировано несколько случаев сокращения штата безопасников.

Противоположное мнение

Не все источники издания фиксируют стагнацию и сокращение рынка ИБ-вакансий. В HeadHunter, к примеру, заявляют, что общее число предложений в 2024 г. составило 5,1 тыс. что соответствует 5-процентному годовому приросту.

Некоторые участники ИБ-отрасли полагают, что «стабилизации ситуации с количеством необходимых специалистов стоит ожидать на горизонте трех-пяти лет». Об этом изданию сообщила директора по управлению талантами ГК «Солар» Людмила Макарова. А по мнению технического директора «Информзащиты» Вячеслава Максимова, это повышенный спрос на ИБ-специалистов при «существенном опоздании» появления необходимого количества квалифицированных кадров продлится еще два-три года.

Геннадий Ефремов

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