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Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Попытка познакомиться с девушкой на сайте знакомств обернулась для сотрудника ВВС США арестом. Он выдавал своей онлайн-пассии секреты американской разведки о происходящем на Украине. Девушка утверждала, что живет на Украине. Свою вину он признал, и теперь ему светит лишение свободы.

От любви и от тюрьмы не зарекайся

Американский военный в течение длительного времени передавал данные разведки совершенно посторонней женщине, которую встретил даже не в реальной жизни – на сайте знакомств. Эти секретные сведения касались противостояния России и Украины, пишет The Register. Ныне военного ждет тюрьма – он признал свою вину в деле о сговоре с целью передачи информации с грифом «Совершенно секретно».

По информации издания The Sun, главный фигурант этого дела – 64-летний на момент выпуска материала Дэвид Франклин Слейтер (David Franklin Slater), сотрудник ВВС США. В недавнем прошлом он был полковником армии США, но вышел в отставку, хотя полностью прощаться с американской армией не стал. Проживая в Небраске (США), он работал гражданским служащим ВВС США, приписанным к Стратегическому командованию на авиабазе Оффатт. В период с августа 2021 г. по апрель 2022 г. он располагал официальным допуском к совершенно секретной информации (уровень Top Secret/Sensitive Compartmented Information, TS/SCI).

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Bro Takes Photos / Unsplash
Полковник американских ВВС передавал данные американской разведке про Россию неизвестной, представившейся украинкой

Согласно федеральному обвинительному заключению, собеседницей Слейтера был (или была) некто, представившийся женщиной, проживающей на Украине.

Роковое знакомство

Допуск TS/SCI давал Слейтеру, в числе прочего, право присутствовал на брифингах, касающихся ситуации вокруг России и Украины, которые имели именно такой уровень секретности. Чтобы получить этот допуск, он поставил подпись под соглашением о неразглашении, в котором говорилось, что «небрежное обращение с SCI с может нанести непоправимый ущерб Соединенным Штатам или быть использовано в интересах иностранного государства».

Однако это совершенно не помешало Слейтеру поделиться секретной информацией с виртуальной собеседницей, которая представилась украинкой, на онлайн-платформе знакомств. Информации об этой женщине в открытых источниках на момент выхода материала не было – засекречены ее имя, возраст, подлинная национальность и прочие сведения.

Как пишет The Register, предполагаемый любовный интерес Слейтера упоминается в обвинительном заключении как «сообщник 1» (co-conspirator 1). В документах американского Минюста отдельно отмечено, что Слейтер и эта таинственная женщина «регулярно общались по электронной почте и через онлайн-платформу обмена сообщениями» (regularly communicated over email and through an online messaging platform) с февраля по апрель 2022 г. В этот период у Слейтера еще был допуск уровня TS/SCI.

Точное совпадение

The Register подчеркивает, что начало предполагаемого онлайн-флирта Слейтера и его виртуальной избранницы совпало одновременно и с началом событий на юго-западной границе России (24 февраля 2022 г.), а также с Днем святого Валентина (отмечается 14 февраля). Женщина якобы называла Слейтера своим «тайным возлюбленным-информатором» (secret informant love).

В обвинительном заключении отмечено, что с февраля по апрель 2022 г. виртуальная пассия Слейтера на регулярной основе просила его предоставить ей «конфиденциальную, непубличную, тщательно охраняемую и секретную информацию» (to provide her with sensitive, non-public, closely held, and classified NDI), к которой Слейтер имел доступ в связи со своей службой в ВВС США.

Женские манипуляции

В обвинительном заключении также приведен список сообщений, при помощи которых собеседница Слейдера вытягивала из него информацию. По данным The Register, в итоге она добилась своей цели – переданные им сведения содержали, в числе прочего, информацию о военном потенциале России.

Издание привело нескольких таких сообщений. Среди них: «Дорогой, что показывают на экранах в специальной комнате?? Очень интересно» (Dear, what is shown on the screens in the special room?? It is very interesting); «Дэйв, здорово, что ты первым узнал информацию о [Указанная страна 1]. Надеюсь, ты сразу же мне расскажешь? Ты мой секретный агент. С любовью» (Dave, it's great that you get information about [Specified Country 1] first. I hope you will tell me right away? You are my secret agent. With love).

Судя по всему, переписка была очень бурной и продолжительной. The Sun пишет, что перечень подобных фраз занял восемь страниц в обвинительном заключении.

Преступление и наказание

Слейтер был арестован в начале марта 2024 г. по обвинению в сговоре с целью передачи секретных данных.

«Доступ к секретной информации влечет за собой огромную ответственность, – заявила федеральный прокурор Лесли А. Вудс (Lesley A. Woods) по округу Небраска. – Дэвид Слейтер не выполнил свой долг по защите этой информации, добровольно поделившись информацией национальной обороны с неизвестным интернет-персоналом, несмотря на многолетний военный опыт, который должен был вызвать у него подозрения относительно мотивов этого человека».

Обвинение в сговоре с целью передачи информации, касающейся национальной обороны, карается лишением свободы на срок до 10 лет, тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере до $250 тыс. На момент выхода материала приговор ему не был вынесен – суд назначил соответствующее слушание на 8 октября 2025 г.

Геннадий Ефремов

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