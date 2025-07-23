Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

Власти Великобритании пытаются всеми силами предотвратить разрастание нелегальных сетей криптоматов. Создателя одной из них уже посадили.



Криминальное имущество

Власти Великобритании нейтрализовали некрупную сеть нелегальных криптоматов, а также временно задержали двух подозреваемых в создании незарегистрированной криптобиржи. Впрочем, конкретных обвинений им не предъявили и на время расследования - отпустили на свободу.

Согласно заявлению, которое выпустило Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Соединенного Королевства (FCA), операция проводилась при поддержке полиции большого Лондона. Обыскам подверглись четыре локации, где были конфискованы семь криптоматов.

Законодательство Великобритании с 2021 г. предписывает любому бизнесу, ведущему деятельность в сфере криптовалют, регистрироваться в соответствующих инстанциях и предпринимать установленный набор процедур по противодействию отмыванию денег, что включает проверку и клиентов, и финансовых средств, которыми они оперируют.

Глава FCA Тереза Чемберс (Therese Chambers) заявила, в частности, что легально действующих криптоматов на территории Великобритании нет. Все незарегистрированные автоматы подобного рода власти рассматривают как криминальную инфраструктуру, и их операторам обещаны крупные неприятности.

Почти идеальные прачечные

Кое-кому эти неприятности уже вылились тюремным сроком: в феврале этого года выходец из Нигерии Олумиде Осункойя (Olumide Osunkoya) был приговорен к четырем годам тюрьмы за отмывание денег посредством сети криптоматов. Через эту сеть в 2021-2023 гг. прошли около 2,5 млн фунтов (более $3,3 млн), притом, что компании Осункойи было отказано в регистрации в FCA. Его также признали виновным в подделке документов и владении имуществом криминального происхождения. Вдобавок его криптоматы были лишены каких-либо механизмов финансовой безопасности, зато взимали надбавку размером до 60%.

«Осункойя был первым осужденным за управление контрафактными криптоматами, но, по-видимому, не последним», — считает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Если официально зарегистрированных автоматов подобного рода на территории Великобритании нет, то любая такая действующая машина будет рассматриваться как криминальное имущество или инструмент содействия криминалу».

Эксперт отметил, что такие неофициальные криптоматы - это практически идеальный инструмент для киберкриминала, обеспечивающий дополнительный маскирующий уровень для вывода средств, полученных через мошенничество или вымогательство.

Как указывается в материале издания Crypto.News, отношения к криптоматам в разных юрисдикциях различается, причем иногда радикально. В США официально действуют около 29 тыс. криптоматов, но при этом в некоторых штатах они запрещены, в некоторых разрешены с массой оговорок. В соседней Канаде криптоматы функционируют официально. В Новой Зеландии криптоматы запрещены полностью, а в Австралии разрешены, но с начала года там действуют ограничительные меры.

В Китае и Саудовской Аравии криптоматы официально запрещены.