Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

С 2027 г. на Android-устройства можно будет установить приложения только от проверенных разработчиков. Google делает это с расчетом на повышение безопасности пользователей, но подобные закручивания гаек все больше превращают Android в закрытую со всех сторон iOS с ее многочисленными ограничениями.

Только порядочные разработчики

Интернет-гигант Google лишит всех пользователей Android возможности установки на свои устройства приложения от непроверенных разработчиков, пишет профильный ресурс 9to5Google. Делается это в целях борьбы с киберпреступниками, которые распространяют различное вредоносное ПО, в том числе и ворующее деньги.

Непроверенные разработчики – это те, кто не прошел сертификацию Google, уточняет портал TechCrunch. По его информации, начиная с 2026 г., Google начнет проверять личности вообще всех разработчиков, распространяющих свои приложения на устройствах Android, то есть не только тех, чей софт есть в Google Play.

Чтобы пройти проверку, разработчикам придется передать Google внушительный список персональных данных. Это в первую очередь имя и фамилия, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты.

Фото: mammela / Pixabay Google намерена лишить Android одного из ключевых преимуществ перед iOS

Здесь сразу стоит оговориться, что фирменный магазин приложений Google Play, в который должны попадать только утилиты от легитимных и проверенных модераторами разработчиков, на деле кишит опасными программами. Они крадут деньги, персональные данные и в некоторых случаях могут программно вывести устройство из строя.

Ждать недолго

По информации 9to5Google, нововведение коснется в первую очередь тех разработчиков, кто не использует Google Play для продвижения своих приложений. Это связано с тем, что подключенные к этому магазину авторы ПО с высокой степенью вероятности уже проверены Google.

Нововведение заработает в октябре 2025 г., но пока не в полную силу, а лишь в тестовом режиме для некоторых разработчиков. Общедоступной сертификация станет в марте 2026 г., ну а запрет на установку программ от непроверенных авторов вступит в силу в сентябре 2026 г., но только в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

С 2027 г. эти требования начнут распространяться по всему миру.

Кого коснется

Изменения распространятся если не на все Android-устройства, то на подавляющее их большинство. Так, Android-гаджеты китайской компании Huawei с высокой степенью вероятности это не коснется, потому что одно из требований к устройствам – это наличие на них предустановленных сервисов Google. Таковые не ставятся на Android-устройства Huawei с весны 2019 г., но Google предусмотрела и это.

Новое требование распространяется даже на устройства со сторонними магазинами приложений. У Huawei это AppGallery, у Xiaomi – GetApps.

Что еще хуже, нужно приложение нельзя будет установить даже вручную, при помощи АРК-файлов.

Схожие ограничения действуют и в экосистеме iOS компании Apple. Установить приложение на iPhone или iPad, минуя фирменный магазин AppStore, почти невозможно.

Есть исключения

В своем заявлении Google подчеркнула, что нововведения не будут касаться студентов, разрабатывающих Android-приложения. Они смогут использовать отдельный тип учетной записи Android Developer Console, поскольку их потребности отличаются от потребностей коммерческих разработчиков.

То же самое будет касаться и разработчиков-любителей. Google не пояснила, кого относит к таковым.

Аналитики TechCrunch полагают, что грядущие изменения могут оказать существенное влияние на экосистему приложений Android и их распространение.