В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей

Американские активисты тестируют ячеистые сети для моментального развертывания интернета во время гражданских беспорядков. Они собираются из подручных материалов и могут стать альтернативой решений телекоммуникационных конгломератов.



Проект Mycelium Mesh



Американский проект Mycelium Mesh тестирует интернет-сети DIY (от англ. Do It Yourself, сделай сам), которые можно в короткий промежуток времени развернуть на деревьях или фонарных столбах во время политической демонстрации. Предполагается, что разработка поможет избежать блокировки доступа к интернету со стороны правительства и даст возможность сообщить о происходящем, когда основные точки доступа перестают работать. Об этом сообщает журнал Vice. Название Mycelium Mesh видимо отсылает нас к наименованию разветвленной грибной корневой системы.



Независимая ячеистая сеть (off-grid mesh network) представляет собой взаимосвязанные маршрутизаторы, которые выступают узлами связи. У такой сети нет центрального провайдера. Узлы сети работают друг с другом для обеспечения покрытия интернета на большой территории, чего не может обеспечить домашняя сеть. Такая сеть уже была создана, например, в лагере возле мэрии Нью-Йорка в разгар протестов против насилия со стороны полиции летом 2020 г.

Угроза со стороны правительства

Во время гражданских беспорядков власти могут отключить установленные коммерческие ячеистые сети: сообщить о происходящем невозможно, а люди в полицейской форме призывают вернуться граждан в свои дома. Это может произойти не только в США. Например, в феврале 2021 г. военная диктатура Мьянмы (ранее Бирма) отключила телекоммуникации на территории большей части страны во время государственного переворота. «Это отключение интернета не происходит в ситуации, когда все идет хорошо. Они подавляют протесты, убивают мирных жителей. Вы живете в страхе, что ночью с вами что-то может случиться. И вы думаете: если нет интернета, вы не можете разговаривать со своими друзьями или коллегами о том, что происходит», — сказал Wired UK бирманский правозащитник. По данным исследовательской компании Top10VPN, с 2019 г. 45 стран отключали интернет 239 раз.

«Есть более чем достаточно примеров, чтобы продемонстрировать, что государство будет делать такие вещи, если ему это нужно для сохранения контроля», — отметил Марлон Каутц, организатор и разработчик проекта. Кроме того, он отмечает, что доступ к интернету может быть ненадежным во время массовых мероприятий, музыкальных фестивалей, когда сеть перегружена, или погодных условий, например, в сильную грозу.

Из аккумуляторов от вейпа

Проект Mycelium Mesh надеется устранить заявленную проблему и создать децентрализованную автономную ячеистую сеть для текстовой связи, которую можно было бы быстро развернуть во время перебоев с доступом в интернет по вине правительства или стихийных бедствий. Кроме того, это поможет уменьшить коллективную зависимость от телекоммуникационных конгломератов, таких как Spectrum и Verizon.

Американские активисты проектируют независимую ячеистую сеть для обеспечения связи во время гражданских беспорядков

Активисты обещают, что узлы сети будут дешевыми и смогут работать независимо от электросети. В настоящее время проект нацелен на узлы ESP32 + Lora, доступные на eBay, Banggood, Aliexpress.

Кроме того, они могут быть изготовлены из подручных материалов: во время полевых испытаний в Атланте собранные узлы питались от аккумуляторных батарей из одноразовых вейпов. С помощью них удалось отправить и получить текстовые сообщения на расстоянии свыше 20 км.

Антикапиталистическая работа

Проект Mycelium Mesh все еще находится на относительно ранней стадии разработки. Сообщения не зашифрованы, и модель не готова для длительного использования. Но разработчики надеются, что их модель с открытым исходным кодом будет способствовать сотрудничеству между кодировщиками-единомышленниками. Код для Mycelium Nodes пишется на C и C++ и прошивается с помощью Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF).

«Это антикапиталистическая работа, которая не является коммерческой. Мы не пытаемся начать бизнес. Мы пытаемся использовать преимущества концепции типа с открытым исходным кодом. Так что мы не только хотим, чтобы код, который мы разрабатываем, был открытым, но и вся наша производственная модель была такой», — пояснил Каутц.