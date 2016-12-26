Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике

Специалисты компании Positive Technologies Илья Карпов и Дмитрий Скляров выявили уязвимости в программном обеспечении Siemens SICAM PAS (Power Automation System), предназначенном для построения АСУ ТП в энергетике. Данное ПО используется на подстанциях различных классов напряжения в России, странах Европы и на других континентах. Производитель подтвердил наличие брешей и выпустил рекомендации по их устранению, сообщили CNews в Positive Technologies.

Уязвимости связаны с ненадежным хранением паролей и разглашением чувствительной информации, пояснили в компании. Наибольшую опасность представляет ошибка безопасности CVE-2016-8567, получившая оценку 9,8 по 10-балльной шкале CVSSv3, что соответствует высокому уровню опасности. Злоумышленники могут удаленно получить привилегированный доступ к базе данных SICAM PAS, используя стандартную возможность дистанционного конфигурирования через TCP-порт 2638 и жестко закодированные пароли в заводских учетных записях.

Вторая обнаруженная Positive Technologies уязвимость CVE-2016-8566 с оценкой 7,8 позволяет узнать учетные записи пользователей и восстановить к ним пароли (после получения доступа к базе данных SICAM PAS). Причина — в слабых алгоритмах хэширования паролей.

«Критический уровень опасности этих уязвимостей обусловлен возможностью удаленно переконфигурировать SICAM PAS на энергетическом объекте, блокировать работу системы диспетчеризации или вызвать различные аварии, включая системные», — отметил руководитель отдела исследований и аудита промышленных систем управления Positive Technologies Илья Карпов.

Для устранения этих уязвимостей производитель рекомендует обновить SICAM PAS до версии 8.0. Необходимо также заблокировать доступ к портам 19235/TCP и 19234/TCP с помощью, например, брандмауэра Windows, что позволит до выпуска дополнительных патчей закрыть две другие описанные в бюллетене безопасности бреши.

Это не первая совместная работа двух компаний в 2016 г. Летом Siemens сообщила о двух уязвимостях CVE-2016-5848 и CVE-2016-5849, обнаруженных также Ильей Карповым и Дмитрием Скляровым. Данные уязвимости получили низкий уровень опасности, так как ими нельзя воспользоваться удаленно (оценка 2,5 по шкале CVSSv3). Для их устранения надо обновить SICAM PAS до версии 8.08.

В октябре 2016 г. Siemens опубликовала информацию также о двух уязвимостях (CVE-2016-7959 и CVE-2016-7960) в интегрированной среде разработки программного обеспечения Simatic Step 7 (TIA Portal), найденных руководителем отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрием Скляровым. В частности, злоумышленник, имея локальный доступ к проектам Simatic Step 7 и TIA Portal, может разобрать алгоритм скрытия хэшей паролей и узнать используемые пароли в проекте для ПЛК Simatic S7.

По данным Positive Technologies, за последние четыре года эксперты компании обнаружили и помогли устранить более 200 уязвимостей нулевого дня в АСУ ТП и SCADA-системах Emerson, Honeywell, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa и других компаний. В 2016 г. Positive Technologies представила PT ISIM — систему управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП, которая выявляет хакерские атаки и помогает в расследовании инцидентов на критически важных объектах.