Avast Software обновила линейку флагманских продуктов AVG

Компания Avast Software, разработчик средств обеспечения информационной безопасности для домашних и корпоративных пользователей, объявила о выходе новой версии флагманских продуктов AVG 2017 г. (сделка по приобретению компании AVG Technologies N.V. была закрыта осенью 2016 г.): AntiVirus Free, AVG Internet Security и AVG TuneUp. В технологическом плане продукты включают в себя все передовые технологии Avast и AVG, обеспечивающие должную защиту для всей семьи в сочетании с минимальной нагрузкой на системные ресурсы ПК, простым и интуитивно понятным интерфейсом и легкостью использования, сообщили CNews в Avast Software.

По словам разработчиков, пользователи продуктов AntiVirus Free и AVG Internet Security от AVG теперь получат защиту от всех типов киберугроз в режиме реального времени благодаря облачному интеллектуальному файловому сканеру CyberCapture — проприетарной разработке компании. Новейшие версии антивирусов обеспечивают защиту пользователей от всех типов вирусов и вредоносного ПО, в том числе от программ-вымогателей, предотвращают взлом, обеспечивают безопасность при работе в интернете и с электронной почтой, а также конфиденциальность личных данных. Благодаря новому интерфейсу достигается простота установки, навигации и управления всеми компонентами программы из одного места.

В продукты встроен бесплатный инструмент оптимизации производительности ПК на основе программы AVG PC TuneUp, который поможет пользователям отстранить ненужные и устаревшие программы и данные и поддерживать производительность компьютера на высоком уровне. AVG TuneUp дополнен инструментом автоматического обновления сторонних программ, Software Updater, который автоматически проверяет и устанавливает самые актуальные обновления популярных и критически важных приложений для ПК, устраняет уязвимости, исправляет ошибки и обновляет функции, рассказали в компании.

AVG AntiVirus Free

Пользователям бесплатной версии доступны следующие функции: защита компьютера — автоматическое обновление программы обеспечивает отсутствие в компьютере вирусов, шпионских программ, программ-вымогателей, руткитов, троянов и другого опасного вредоносного ПО (с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа в режиме реального времени программа способна выявлять даже новейшие угрозы и блокирует любые посягательства на компьютеры пользователей); защита при работе в интернете и с электронной почтой — блокирует ненадежные ссылки, загрузки и подозрительные файлы в почте; приоритетное обновление — обеспечивает мгновенную защиту (ранее данная функция была доступна только в платных версиях программ); новый пассивный режим — позволяет персонализировать защиту компьютера, делая возможным одновременное использование двух защитных решений на одном ПК; новый онлайн-фильтр — проводит сканирование на предмет опасных сайтов, ссылок и загрузок для защиты пользователей при посещении ими любимых страниц в сети.

AVG Internet Security

Пользователи также могут перейти на продукт AVG Internet Security, который имеет дополнительные функции класса премиум: защиту от хакеров, обеспечение сохранности личных данных и безопасности платежей.

Среди возможностей продукта: защита от хакеров — защищает файлы, фотографии и пароли пользователей от любых посягновений киберпреступников; защита личных данных — позволяет пользователям хранить свои наиболее приватные фото и файлы в зашифрованном виде или уничтожать нежелательные материалы без возможности восстановления; безопасность платежей — функция оптимальна для просмотра веб-сайтов, совершения покупок или банковских операций онлайн, блокирует спам и переход на фальшивые сайты, чтобы пользователь случайно не передал свои пароли или номера кредитных карт злоумышленникам (использует функцию продуктов Avast Secure DNS для защиты онлайн-платежей); новая функция Secure DNS — проверяет IP-адрес сайта с помощью защищенных DNS-серверов, чтобы пользователь не был перенаправлен на фальшивые сайты при совершении покупок или банковских операций в интернете (таким образом, обеспечивается защита от обмана, мошенничества и фишинговых атак).

AVG TuneUp

По информации Avast Software, пользователи решения AVG TuneUp получают ряд новых и оптимизированных функций.

Автоматическое обновление ПО: AVG TuneUp оптимизирует свои основные сильные стороны — функции удаления ненужных файлов и оптимизации производительности ПК — с помощью запатентованных технологий для обновления наиболее часто используемых приложений, таких как Skype, Adobe Reader, Flash и Chrome в фоновом режиме. Пользователи AVG могут выбрать автоматическое обновление или проверять наличие обновлений вручную при необходимости.

«Спящий режим»: Запатентованная улучшенная технология Sleep Mode продукта AVG TuneUp увеличивает скорость работы, включая «спящий режим» для приложений, которые не используются, и оставляя в активном состоянии только необходимые. Это минимизирует расход энергии и трафика.

«Сочетание возможностей AVG и Avast по обнаружению угроз и анализу является для нас непревзойденным источником информации о тенденциях в сфере киберпреступлений. Например, мы заметили, что в 2015 и 2016 годах количество одних только программ-вымогателей выросло более чем на 105%. Согласно нашим данным, можно ожидать только дальнейшего и очень сильного роста этой цифры, — отметил генеральный директор Avast Винс Стеклер. — Пользователи сейчас весьма хорошо осведомлены о проблемах безопасности, поскольку в прошлом году приходило множество сообщений о случаях заражения программами-вымогателями и хакерских атаках. В наше время, когда мы подключены к интернету и находимся в Сети все больше времени, обеспечение безопасности становится сознательным решением, и мы призываем людей приобретать продукты, отвечающие именно их потребностям».

Загрузить обновления для AVG AntiVirus Free, AVG Internet Security и AVG TuneUp можно на сайте www.avg.com.