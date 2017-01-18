Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт»

Assist объявила о переходе на новый протокол технического взаимодействия с банком «Русский Стандарт». Как рассказали CNews в компании, это обеспечит онлайн-компаниям, подключенным к «Русскому Стандарту» по интернет-эквайрингу, весь функционал, предоставляемый клиентам Assist.

В рамках нового протокола реализована поддержка технологий One Click (оплата в один клик) и Safekey для карт American Express. Safekey – технология двухфакторной аутентификации плательщика, аналогичная протоколам 3D-Secure, применяемыми в других платежных системах (Verified by Visa и MasterCard SecureCode).

У клиентов, подключенных по интернет-эквайрингу к банку «Русский Стандарт», появилась возможность принимать платежи через mPOS-устройства.

Директор по эксплуатации Assist Кирилл Иванов отметил: «Банк «Русский Стандарт» является нашим давним партнером, благодаря которому мы можем работать с такими международными платежными системами, как American Express, Diners Club, JCB, а также Visa и MasterCard. Теперь мы завершили модернизацию нашего подключения и можем предложить клиентам Assist расширенный протокол работы с банком, позволяющий реализовать дополнительные возможности по приему платежей».

С 1998 г. Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. Уровень безопасности платежного сервиса подтвержден сертификатом PCI DSS 3.1. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и МИР, а также посредством Apple Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.

Партнерами Assist являются ведущие российские и зарубежные банки и процессинговые компании: UCS, «МультиКарта» (совместно с ВТБ и ВТБ24), «Райффайзенбанк», банк «Санкт-Петербург», банк «Русский Стандарт», «Абсолют Банк», American Express, Credorax.

С Assist работают более 3000 компаний по всему миру, среди которых Google, OZON, OZON.Travel, Мариинский и Большой театры, Bileter, HeadHunter, PUMA, OTTO, Росгосстрах, The Body Shop, Mothercare, Allsoft, АШАН и многие другие.