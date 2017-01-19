«Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки россиян в отношении паролей

Каждый шестой интернет-пользователь в России сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного компанией B2B International по запросу «Лаборатории Касперского» в августе 2016 г. В опросе приняли участие 12546 интернет-пользователей в 21 стране мира. В России были опрошены 1023 человека.

Далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надежных и сильных паролей. Так, лишь треть (35%) пользователей создают новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом одно и то же для доступа сразу к нескольким учетным записям. Что еще хуже, 8% опрошенных россиян вообще обходятся одним-единственным кодом доступа для всех своих аккаунтов, указали в компании.

Помимо этого, российские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 30% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 23%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов — систем онлайн-банкинга (50%), социальных сетей (34%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (31%).

Также исследование «Лаборатории Касперского» показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, треть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 9% — с друзьями. Кроме того, 31% российских пользователей привыкли записывать коды доступа на бумаге, чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.

«Мы доверяем интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным “ключом” к частному аккаунту человека в Сети и превратился в первую ступень защиты, от надежности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьезности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, — рассказал Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». — Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные ращения для генерации и хранения паролей».