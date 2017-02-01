Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ

Positive Technologies представила результаты исследования на основе пилотных проектов внедрения защитного экрана уровня приложений PT Application Firewall в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, по результатам наибольшее среднее количество атак в день (приблизительно 3500) было зафиксировано в государственных учреждениях. Интернет-магазины занимают вторую строчку в этом рейтинге: в день регистрировалось около 2200 атак. В финансовой сфере PT Application Firewall регистрировал около 1400 атак ежедневно.

Среднее количество атак в день по сегментам

На 6 месте рейтинга оказалась сфера образования – с 123 атаками в день. И это при том, что из расчетов среднего количества атак в день для более сбалансированной статистической картины исключен информационно-аналитический центр, в функции которого входит обработка результатов государственных экзаменов, поскольку время проведения пилотного проекта для него совпало с летним периодом, когда учащиеся школ сдавали ЕГЭ и ГИА. Тем не менее, его результаты позволили специалистам оценить масштаб и частоту кибератак.

«Система зафиксировала значительное количество атак на веб-приложение — злоумышленники совершали более тысяч 000 атак в день. Целью атак на информационно-аналитический центр, скорее всего, был доступ к результатам экзаменов и экзаменационным материалам», — отметил Евгений Гнедин, руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies.

Самыми распространенными являлись атаки с использованием инструментальных средств сканирования на наличие уязвимостей. Ученики, обладающие базовыми знаниями об информационной безопасности и способах обходы защиты ИТ-систем, могли использовать общедоступное ПО для проведения сканирований. Этим объясняется и тот факт, что большая часть атак данного типа исходила со стороны США — вероятно, публичные утилиты или онлайн-сервисы использовали прокси-серверы, расположенные на территории этой страны.

Вероятно, учащиеся считали, что таким образом смогут изменить свои баллы, полученные за экзамен. Кроме того, можно предположить, что злоумышленники пытались найти уязвимости, эксплуатация которых позволила бы получить доступ к базам экзаменационных материалов для последующего нелегального распространения.

Источником более трети атак на веб-приложения университетов в 2016 году являются «внутренние злоумышленники» (в среднем для сферы образования этот показатель равен 8%). Вероятно, это учащиеся, имеющие доступ к беспроводным сетям образовательного учреждения, а также доступ к локальной сети в учебных аудиториях.

Общедоступные веб-приложения являются привлекательной мишенью для злоумышленников. Атаки на веб-приложения открывают перед ними широкие возможности: доступ к внутренним ресурсам компании, чувствительной информации, нарушение функционирования приложения или обход бизнес-логики – практически любая атака может принести финансовую выгоду для злоумышленника и убытки, как финансовые, так и репутационные – для владельца веб-приложения. Кроме того, под угрозой находятся и пользователи веб-приложений, поскольку успешные атаки позволяют похищать учетные данные, выполнять действия на сайтах от лица пользователей, а также заражать рабочие станции вредоносным ПО.

Полная версия исследования доступна по ссылке.