Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart

ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рассказали CNews в «Конфиденте», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы средства доверенной загрузки Dallas Lock PCI Express, Mini PCI Express и M.2 со смарт-картами Esmart Token ГОСТ и Esmart Token SC 64K, а также с USB-токенами Esmart Token ГОСТ и Esmart Token USB 64K. Работоспособность СДЗ Dallas Lock со смарт-картами и USB-токенами Esmart не зависит от используемой операционной системы, подчеркнули в компании.

СДЗ Dallas Lock — программно-аппаратное решение уровня платы расширения, предназначенное для защиты государственной тайны до уровня «совершенно секретно» включительно, а также для защиты конфиденциальной информации, в том числе содержащейся в ГИС и в ИСПДн. СДЗ Dallas Lock осуществляет блокирование попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы, а также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

СДЗ Dallas Lock сертифицировано ФСТЭК России на соответствие требованиям к СДЗ по 2 классу защиты в соответствии с профилем защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ и 2 уровню контроля отсутствия НДВ (сертификат ФСТЭК России № 3666 от 25 ноября 2016 г.).

Ключевые носители Esmart Token являются сертифицированным ФСТЭК России хранилищем ключей электронной подписи.

Esmart Token ГОСТ — это сертифицированное ФСБ России СКЗИ с аппаратной реализацией алгоритмов ГОСТ на базе отечественного микроконтроллера MIK51. Является персональным средством формирования электронной подписи (ЭП) с не извлекаемым закрытым ключом, выполненным в виде смарт-карты или USB-токена.

Продукты Esmart могут использоваться для решения таких задач, как: сдача отчетности в электронном виде в ФНС, ФСС, ПФ, Росстат и другие учреждения; участие в электронных торгах; хранение сертификатов для работы в системе электронных государственных, муниципальных и ведомственных услуг; обеспечение защиты юридически значимого электронного документооборота; работа с системами дистанционного банковского обслуживания; обеспечение должной защиты при работе с электронной почтой; строгая аутентификация пользователей; биометрическая идентификация пользователей.