«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост объема спама впервые с 2009 года

Согласно годовому отчету «Лаборатории Касперского», доля спама в мировом почтовом трафике 2016 г. составила 58,3% — это на 3 процентных пункта больше, чем в 2015 г. Последний раз увеличение доли спама в почтовом трафике было зафиксировано восемь лет назад, в 2009 г., после чего она стабильно понижалась, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Длительный спад был связан с переходом малого и среднего бизнеса на легальные рекламные платформы, однако теперь, судя по всему, этот процесс приостановился. Увеличение объема спама в 2016 г. эксперты связывают с ростом числа писем с троянами-шифровальщиками: антивирусный компонент срабатывал в почте клиентов «Лаборатории Касперского» почти в четыре раза чаще, чем в 2015 г.

Засилье шифровальщиков эксперты связывают с доступностью этих программ на черном рынке. Сегодня злоумышленник может вообще не уметь писать код: из-за распространения модели «вредоносное ПО как услуга» (Ransomware-as-a-Service) и возможности аренды ботнетов от киберпреступников больше не требуется быть хакерами в традиционном смысле слова, отметили в компании.



Доля спама в мировом почтовом трафике, 2016 г.

«Изменение тренда наводит на мысль, что мы, возможно, наблюдаем новый виток развития спама как инструмента. Массовые рассылки вряд ли достигнут былых масштабов, но по крайней мере в 2017 году мы прогнозируем продолжение тренда и большой объем спама с шифровальщиками. Порог входа в киберпреступность в последнее время снизился из-за Ransomware-as-a-Service, и это тоже скажется на ситуации, — рассказала Дарья Гудкова, руководитель отдела контентных аналитиков «Лаборатории Касперского». — Чтобы уберечь себя от угроз, необходимо быть осторожным с письмами от незнакомых отправителей. Ну и, конечно, хорошим подспорьем тут станет комплексное защитное решение с функцией антиспама, который отфильтрует большинство нежелательных писем еще на входе в почтовый ящик».

Среди других тенденций в спам-рассылках и фишинге эксперты «Лаборатории Касперского» отметили следующие: растущая популярность спама среди малого бизнеса Китая — одним из возможных объяснений этого феномена эксперты считают то, что многие глобальные социальные сети в Китае запрещены, и массовые рассылки стали для местных бизнесменов главным каналом выхода на мировой рынок; использование в качестве поводов для спама громких спортивных событий, а также создание рассылок для разных стран с релевантным только им контентом (например, жители России получали письма, замаскированные под уведомления от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ); рост фишинговых атак на клиентов финансовых организаций — банков, онлайн-магазинов, платежных систем; активное использование мошенниками всех доступных средств коммуникации, таких как социальные сети, SMS, рекламные баннеры.