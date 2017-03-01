«Ростелеком» запустил в Москве новую услугу — «Оператор персональных данных»

Компания «Ростелеком» в Москве предложила клиентам новую услугу — «Оператор персональных данных», которая предназначена для компаний, обрабатывающих персональные данные (ПДн). Как рассказали CNews в «Ростелеком», в рамках услуги компания проведет работы по защите информационных систем ПДн и подготовит необходимый пакет документов в соответствии с требованиями законодательства для внесения заказчика в Реестр операторов ПДн в Роскомнадзоре.

Актуальность услуги связана с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Согласно требованиям закона, большинство компаний, обрабатывающих ПДн, обязаны принимать необходимые правовые и организационные меры по защите ПДн. Несмотря на предписания закона, далеко не все компании, работающие с ПДн, могут себе позволить создать подобную систему защиты информации.

«Ростелеком» предоставляет услугу с использованием виртуального ЦОДа, который полностью соответствует требованиям 152-ФЗ о хранении персональных данных. При подключении услуги «Ростелеком» самостоятельно проводит все необходимые работы для внесения клиента в реестр: обследование и обеспечение безопасности процессов обработки ПДн, формирование модели угроз безопасности ПДн, подготовка пакета документов по обработке и защите ПДн и подготовка уведомления об обработке персональных данных.

«Теперь все заботы о работе с персональными данными своих клиентов бизнес может переложить на нас. “Ростелеком” предоставит комплексный сервис, в рамках которого обеспечит должный уровень защиты и соблюдение всех нормативов работы с ПДн, — заявил Дмитрий Ким, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом МРФ «Центр». — Мы рады, что услуга оказалась крайне востребованной — более трети клиентов целевого сегмента выказали желание начать работать с “Ростелекомом” и по этому направлению».

Подключить услугу можно, обратившись в центр продаж облачных услуг, по телефону 88007075050. «Ростелеком» проводит все необходимые работы в течение 10 рабочих дней после согласования документации заказчиком.