Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Цены на смартфоны могут вырасти

Регистрация смартфонов в единой базе IMEI, вероятнее всего, будет платной. Минцифры уже смотрит в сторону таких изменений. Пока неясно, кто фактически будет платить за такую регистрацию – производитель, дистрибьютор или ритейлер, но велика вероятность, что эти дополнительные расходы в итоге лягут на плечи потребителей в виде увеличившейся цены. Также в России вводится сбор с электроники, что тоже негативно отразится на ценниках.

Плати или уходи

Принудительная регистрация всех смартфонов к единой базе IMEI, которую российские власти собираются запустить в 2026 г., будет платной, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей российского Минцифры. О самой инициативе по регистрации IMEI-номеров в единой базе стало известно 18 декабря 2025 г., и продвигается она, как и повсеместные отключения мобильного интернета, как очередная мера по защите россиян от БПЛА.

IMEI – это сокращение от International Mobile Equipment Identity, что переводится как «международный идентификатор мобильного оборудования». Как правило, он состоит из 15 или 17 цифр.

Чья идея, кто заплатит

Как пишет «Коммерсант», об идее сделать регистрацию в базе IMEI-номеров платной говорят представители Минцифры. «В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства», – заявили изданию представители ведомства.

Пока непонятно, кто именно будет платить за регистрацию – производитель, дистрибьютор или ритейлер. Однако едва ли кто-либо из них захочет нести дополнительные расходы, что в итоге может вылиться в повышение цен на смартфоны в России.

Напомним также, что в России вводится технологический сбор с электроники, который тоже приведет к росту цен на технику в стране.

Когда ждать

Собеседник издания уточнил, что требование о привязке IMEI-номера к конкретному мобильному номеру россиянина может вступить в силу в 2027 г. А еще через год, в 2028 г., операторы могут прекратить обслуживать устройства, которые не числятся в базе.

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, – заявил собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке. – С точки зрения абонента эффект от нового регулирования – будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре».

Важно подчеркнуть, что власти пока не говорят, придется ли россиянам тратить свое личное время и регистрировать в базе IMEI гаджеты, купленные до вступления в силу новых правил. С одной стороны, в России закон обратной силы не имеет, с другой, за последние четыре года появилось немало наглядных примеров того, что это не так.

Если регистрировать устройства самостоятельно все же придется, то это может коснуться каждого россиянина. У кого-то в пользовании несколько смартфонов (к примеру, один запасной), кто-то купил планшет с поддержкой SIM-карт, у кого-то SIM-карта стоит в машине.

Согласно статистике «М.Видео», только за январь-сентябрь 2025 г. в России было продано 58,5 млн устройств мобильной техники на сумму 460 млрд руб.

Деньги на бочку

В Минцифры пока не определились, кто будет получать деньги с каждого зарегистрированного в базе IMEI устройства. Пока выбор состоит из двух пунктов – вырученные суммы пойдут либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания.

Куда дальше пойдут эти деньги, если их первоначально направят в бюджет, пока неизвестно. В случае с резервом уникального обслуживания все гораздо более прозрачно. Есть шанс, что плата за регистрацию в базе IMEI пойдет на финансирование строительства базовых станций в малых населенных пунктах. Собственно, из этого резерва такое строительство и финансируется, рассказали «Коммерсанту» источники на российском телеком-рынке.

Не только смартфоны

IMEI всегда присваивается устройствам, способным подключаться к сотовым сетям. Из этого следует, что платить за регистрацию в российской базе с зашкаливающей степенью вероятности придется еще и за планшетные компьютеры, автомобильные магнитолы, умные часы и другие устройства, в которые можно вставить SIM-карту, и у которых есть собственный IMEI.

Присваиваемый гаджетам IMEI-номер всегда уникальный. Первые восемь цифр в его составе указывают на модель устройства и место его производства. В оставшихся цифрах зашифрован серийный номер аппарата, который определяется самим производителем.

В сетях операторов связи IMEI используются для идентификации абонентского устройства в сотовой сети оператора и его отслеживания. За раздачу IMEI отвечает несколько организаций, среди которых – GSM Association и BABT (British Approvals Board for Telecommunications).

В июне 2025 г. CNews писал, что российские власти готовят поправки к закону «О связи» для запрета на изменение IMEI устройств, привязанных к их мобильным номерам. Эти нововведения должны стать частью объемного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством.