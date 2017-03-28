Мобильное приложение NumBuster! научилось блокировать опасные номера в SMS-сообщениях

Мобильное приложение NumBuster! научилось определять и блокировать опасные номера в SMS-сообщениях, которые рассылаются телефонными мошенниками на телефоны клиентов банков. Об этом CNews сообщили представители проекта NumBuster!.

Если до сегодняшнего момента пользователи NumBuster! могли только лишь опознать мошенника в номере отправителя таких SMS, то теперь это бесплатное мобильное приложение способно выявить и предупредить о мошенничестве прямо внутри SMS-переписки в смартфоне пользователя, автоматически проверяя не только номер отправителя, но и номер телефона, который мошенники указывают для «обратной связи» с жертвой прямо в тексте своего SMS.

В отличие от идентификатора отправителя SMS, который может быть как текстовым (походить на название того или иного учреждения), так и в обычном цифровом формате, а то и вовсе «подменным» — отправленным с несуществующего, виртуального или «дублированного» номера телефона, номер, который мошенники указывают для обратной связи с жертвой, всегда настоящий, и именно он является целью автоматической проверки в NumBuster!, указали разработчики сервиса.

«На уловки телефонных преступников легко попадаются неискушенные или просто невнимательные люди, особенно пенсионеры — переводят деньги, сообщают данные своего счета или берут быстрые кредиты. Раньше NumBuster! предупреждал пользователей только о звонках и SMS с номеров, которые заподозрены в мошенничестве или имели негативный социальный рейтинг среди наших пользователей. Теперь мы научили приложение предупреждать об опасности в тот момент, когда с еще “незасвеченного” бандитами или даже виртуального номера приходит SMS с текстом, провоцирующим жертву совершать необдуманные действия», — подчеркнул Евгений Гнутиков, руководитель NumBuster!.

В целом приложение NumBuster! — это глобальная сеть реальных людей, обменивающихся знаниями о телефонных номерах, коллективный сервис социальной безопасности. Исходя из того, что вся номерная ёмкость во всём мире публикуется на сайтах регуляторов (в РФ это сайт Минкомсвязи), и весь перечень активных телефонных номеров известен всем желающим, приложение добавляет к этому перечню предположительные имена абонентов, анализирует их подозрительную активность и собирает отзывы и оценки от реальных людей о номерах, которые они оставляют внутри приложения.

По данным проекта, сейчас количество установок приложения NumBuster! на Android-смартфонах составляет чуть больше миллиона. Встроенная система безопасности оперирует знаниями о более чем 200 млн телефонных номеров по всему миру. Приложение работает в правовом поле, соблюдая все тонкости законодательства тех или иных стран, подчеркнули в NumBuster!.

«Приложение сочетает принцип краудсорсинга, когда пользователи сами отмечают подозрительные номера, и собственные алгоритмы анализа больших данных, которые создаются благодаря активности и действиям реальных людей», — пояснили представители проекта NumBuster!.

В целом сервис NumBuster! вычисляет имена реальных владельцев телефонных номеров, а не тех, на кого они зарегистрированы, своевременно определяет смену реального владельца телефонного номера, умеет замечать подозрительную активность номеров телефона в том или ином регионе, умеет останавливать волны атак телефонных мошенников, вымогателей, любителей холодных обзвонов и непрошенной рекламы и автоматически блокировать в сети своих пользователей целые пулы номеров, которые используются для спама и банковского фрода.

«Когда вам поступает звонок от предполагаемых мошенников, на экране сразу появляется предупреждение от NumBuster!. Если вам звонят с безопасного, но незнакомого номера, приложение покажет имя того, кто звонит. Если у вас нет своего аккаунта в приложении, любой пользователь может проверить ваш номер в NumBuster! и посмотреть, под какими именами и прозвищами вы записаны в телефонных книжках других пользователей», — рассказали разработчики сервиса.

В настоящее время приложение Numbuster доступно для смартфонов на платформах Android и Windows Phone. В ближайшее время появится версия для iOS.