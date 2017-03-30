Eset представила новую версию веб-консоли Remote Administrator

Компания Eset представила новую версию Eset Remote Administrator — веб-консоли для централизованного управления безопасностью в корпоративной сети. В обновленном Eset Remote Administrator реализована многопользовательская модель безопасности. С ней можно создавать разные аккаунты пользователей, открывать им доступ к необходимым группам и объектам, задавая три уровня доступа для каждого объекта — чтение, использование, запись, сообщили CNews в Eset.

По мнению разработчиков, многопользовательская модель подходит для крупных компаний с одним централизованным сервером и несколькими администраторами, каждый из которых имеет доступ только к рабочим станциям своего региона или филиала. Модель удобна также для провайдеров услуг, которые управляют с одного сервера компьютерами своих клиентов.

Eset Remote Administrator поддерживает программу регистрации устройств Apple (DEP). Компания может полноценно управлять корпоративными мобильными устройствами на iOS, в частности, определять первоначальную конфигурацию, задавать настройки безопасности, создавать белые и черные списки приложений, настраивать взаимодействие пользователя с приложениями и фильтровать веб-контент.

В новой версии Eset Remote Administrator предусмотрена интеграция с системой управления событиями информационной безопасности (SIEM) IBM QRadar. Все основные события в Eset Remote Administrator можно экспортировать в формате LEEF для дальнейшей загрузки в систему IBM. Eset Remote Administrator отображается в консоли IBM QRadar как журнал событий.

«Сегодня компании чаще, чем когда-либо прежде, становятся мишенью киберпреступников. Современные атаки скоординированы, они поражают стратегическую инфраструктуру, включая базы данных, интеллектуальную собственность и физические активы под управлением ИТ-систем. Неудивительно, что мы наблюдаем повышенный интерес к корпоративным продуктам для безопасности, — отметил Михал Янкеч, менеджер по бизнес-продуктам Eset. — С момента запуска шестого поколения продукта Eset Remote Administrator в 2015 году мы постоянно расширяем его возможности. В новом поколении реализован многопользовательский режим, интеграция с Apple DEP и QRadar».