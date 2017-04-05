Eset: мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель

Компания Eset предупредила о новой уловке мошенников, действующих на Google Play. Они развернули бизнес по перепродаже бесплатного приложения Adobe под видом плагина для воспроизведения мультимедийного контента, сообщили CNews в Eset.

В отличие от мобильных банкеров, программ-вымогателей и другого опасного ПО, замаскированного под легитимный софт, приложение F11 не имело вредоносных функций. Мошенники действовали исключительно методами социальной инженерии, убеждая пользователей заплатить €18 (или $19) за изначально бесплатную программу. Статистика загрузок F11 указывает на успешность «бизнеса» — с ноября 2016 г. приложение скачали до 500 тыс. пользователей, рассказали в компании.

После загрузки с Google Play приложение выводит на экран инструкции по установке и оплате через PayPal. Мошенники дополнительно предлагают установить мобильный браузер Firefox или Dolphin — эти браузеры поддерживают Flash Player по умолчанию.

«Мошенники пытались замаскировать аферу под законный бизнес, например, разместили приложение в разделе “Образование”, — отметил Лукаш Стефанко, вирусный эксперт Eset. — Истинную природу операции демонстрирует корзина покупок в PayPal — предмет в ней называется Flash Player 11».

После предупреждения Eset приложение F11 удалили с Google Play. Eset NOD32 Mobile Security детектирует подделку как Android/FakeFlash.F.