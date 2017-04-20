«Ашан Россия» выбрал Orange Business Services для защиты сетевой инфраструктуры

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о том, что компания «Ашан Россия» выбрала его для реализации проекта по защите сетевой инфраструктуры. До реализации данного проекта весь сетевой трафик «Ашан Россия» проходил через сети компании Auchan во Франции, где располагались и межсетевые экраны. После его завершения заказчик получит более гибкие и управляемые инструменты для защиты своей сетевой инфраструктуры, а также команду технической поддержки, находящуюся на территории России, что позволит более оперативно реагировать на угрозы, сообщили CNews в Orange Business Services.

В частности, Orange проведет работы по внедрению межсетевого экрана, возьмет на себя услуги по управлению и технической поддержке решения сроком на 12 месяцев, а также поможет с сертификацией инженеров клиента. В основе поставляемого Orange решения лежат два эшелона защиты: внешнего и внутреннего периметров. Данная конфигурация полностью отвечает всем требованиям заказчика и будет использована для защиты всей ИТ-инфраструктуры компании «Ашан Россия», указали в компании.

Как отмечается, сотрудничество «Ашан Россия» и Orange Business Services длится уже свыше 10 лет, за это время было реализовано множество проектов по повышению уровня информационной безопасности и оптимизации бизнеса в целом.

«Информационная безопасность является одним из важнейших элементов цифровой трансформации бизнеса — масштабы кибератак растут, угрожая работе и репутации организаций. Новое решение по защите сетевого периметра, предоставленное нашей компанией, позволит нашему ключевому клиенту “Ашан Россия” повысить уровень управляемости и безопасности своей корпоративной сети, а также значительно снизить риск атак и вторжений», — заявил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

«Мы давно работаем с Orange Business Services, и тот факт, что снова по результатам тендера была выбрана именно эта компания, подтверждает высокое качество оказываемых услуг. От сотрудничества с Orange Business Services мы ожидаем вывода на новый уровень безопасности нашей информационной системы, управляемости и масштабируемости, а также функционала для новых проектов и задач», — отметил Лоран Пурбе, директор по информационным технологиям «Ашан Россия».