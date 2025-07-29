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Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования

Сеть аптек «Столички» перестала функционировать. Отделения закрыты, персонал получил отгул, а на сайте появилось сообщение о невозможности бронирования. Официальная причина – технический сбой, но есть подозрение, что сеть пала жертвой киберпреступников.

Все сломалось

Без предупреждения закрылась крупная сеть аптек «Столички». Как пишет Telegram-канал Mash, это может быть следствием успешной хакерской атаки.

По информации канала, сотрудникам предоставили незапланированный отгул. В самих аптеках сети «Столички» не работают кассы и системы учета. Сколько отделений закрыто – не сообщается.

Редакция CNews также обнаружила, что у сети вышла из строя система бронирования. Об этом говорится на официальном сайте сети – информация об этом размещена на небольшой плашке в самом верху. При этом сам сайт полностью функционирует, хотя некоторые его страницы открываются медленно – вплоть до 30 секунд при стабильном высокоскоростном подключении по проводному интернету.

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Предупреждение на официальном сайте

Хакеры? Какие хакеры?

К моменту выхода материала представители сети «Столички» не комментировали происходящее с ИТ-инфраструктурой аптек. Также они не реагировали на распространившиеся в интернете сообщения о том, что случившееся – дело рук неизвестных киберпреступников.

На официальном сайте сети указано, что всему виной некие «технические причины». «Недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время», – отмечено там же. При этом нет никаких сроков возвращения аптек в строй.

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Публикация в Mash

На момент выхода материала соцсети сети «Столички» не содержали информации о взломе. Последние публикации в Telegram-канале и «ВКонтакте» датированы 27 июля 2025 г., однако подписчики паблика в «ВКонтакте» уже пишут комментарии, что аптеки не работают.

Насколько все серьезно

К моменту публикации статьи не было доподлинно известно, какой именно урон был нанесен ИТ-инфраструктуре сети аптек, однако можно предположить, что последствия как минимум не из приятных. Это следует из информации Telegram-канала Mash, согласно которой на восстановление работы сети может потребоваться минимум день, а то и вовсе два. Точных прогнозов пока никто не дает.

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Официальные соцсети аптечной сети хранят молчание

Между тем, сбой в работе сети «Столички» может ощутить весьма большое количество россиян ввиду того, что это очень широкая аптечная сеть. Она входит в состав крупного холдинга «Неофарм» и включает в себя свыше 1000 отделений.

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Клиенты начинают негодовать

Все эти аптеки расположены в 80 городах Центрального и Северо-Западного федерального округов России. Сколько из них были закрыты в результате сбоя, еще подлежит установлению.

146 миллионов потенциальных жертв

За первые семь месяцев 2025 г. Россия столкнулась с успешными хакерскими атаками, которые крайне негативно влияют на качество жизни россиян. Самая крупная на данный момент – это произошедшая в конце июля 2025 г. атака на «Аэрофлот». Согласно информации из открытых источников, итогом стала, помимо всего прочего, отмена десятков рейсов.

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aleksandarlittlewolf / FreePik
«Столички» - крупная аптечная сеть, и последствия технического сбоя, вероятно, будут соответствующими

Другой пример – атака на сеть магазинов алкогольной продукции «ВинЛаб», случившаяся за несколько дней до взлома «Аэрофлота». Как и в случае с аптеками «Столички», магазины пришлось временно закрыть.

Также хакеры не гнушаются оставлять россиян без выхода в Сеть. Пока по всей России замедляют мобильный интернет якобы из-за заботы о безопасности граждан, киберпреступники взламывают российских провайдеров проводного интернета, да так, что те потом неделями не могут оправиться.

Геннадий Ефремов

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