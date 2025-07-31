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В России всплеск спроса на услуги хакеров-наемников Бизнес массово привлекает киберпреступников для устранения конкурентов

Российский бизнес начал очень активно сотрудничать с теми, кто представляет угрозу их собственной инфраструктуре. Теперь они нанимают хакеров, чтобы те расправлялись с их конкурентами. Рост заказных взломов в России растет бешеными темпами.

Нанять «киберкиллера»

В России зафиксирован колоссальный рост заказных хакерских атак на ИТ-инфраструктуры компаний – во II квартале 2025 г. их стало на 26% больше, нежели годом ранее. Киберпреступники работают по заказу самих этих компаний – отечественные бизнесмены нанимают их, чтобы нанести урон своим конкурентам, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора компании «Нейроинформ» Александра Дмитриева.

Стремление компаний подпортить жизнь конкурентам путем вывода из строя их ИТ-инфраструктуры при помощи хакеров фиксируется во множестве отраслей экономики, но больше всего таких «мероприятий» происходит в сфере промышленности. На предприятия из этой сферы за отчетный период пришлось 36% заказных атак.

Второе место с долей 28% удерживают финансовые организации. Замыкают топ-3 ИТ-компании 16%. Далее следуют образовательные и научные учреждения – 12% и 8% соответственно.

Взлом и кража

Уничтожение инфраструктуры конкурента – далеко не единственная цель, преследуемая российскими бизнесменами при найме хакеров. Помимо прочего, их также очень интересует информация, которая таится в их компьютерных сетях, и которая может пригодиться в конкурентной борьбе.

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Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика
Сломать ИТ-инфраструктуру конкурента? За деньги - да

Наряду с этим бизнес стремится получить доступ к базе клиентов своих конкурентов, чтобы в дальнейшем предпринять попытки их переманить.

«Недобросовестные компании совершают «удар под дых» посредством привлечения хакеров, так как те позволяют быстро и сравнительно недорого получить доступ к ценнейшей информации конкурентов – технической документации, исходному коду, планам вывода продуктов, базам клиентов – и тем самым обойти долгие и дорогие этапы собственных разработок или маркетинга, а также заранее узнать стратегию компании конкурента, – сообщил изданию инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Михаил Спицын.

Никто не виноват

Российский бизнес стал прибегать к столь жестким методам уничтожения соперников на фоне безнаказанности и анонимности, которые сулят «жители» даркнета. «Рынок теневых услуг анонимен: доказать, кто именно заказал атаку, сложно, поэтому риск для инициатора кажется приемлемым, – сообщил «Известиям» Михаил Спицын. – Хакерские группы легко адаптируют тактику под задачу заказчика: от прямого взлома корпоративной сети через уязвимость нулевого дня или фишинговую рассылку до многомесячного внедрения «крота» в штат конкурента, саботажа производственных систем, уничтожения или подмены данных, слива корпоративной переписки для репутационного удара и масштабных DDoS-кампаний, способных парализовать инфраструктуру в критический момент — в частности, накануне запуска нового продукта».

Последствия взлома

Компания, ставшая жертвой заказного взлома, может понести самые серьезные последствия. Это, в числе прочего, удар по финансам, потому что поломка ИТ-инфраструктуры часто выливается в часы, дни и даже недели простоя.

Помимо этого, утекшие в результате взлома персональные данные – по нынешнему законодательству это повод для штрафов, даже для оборотных, если утечка повторная. «Потеряв контроль над интеллектуальной собственностью, компания лишается технологического преимущества, а на рынок раньше нее может выйти продукт-копия по низкой цене», – добавил Михаил Спицын.

Что говорит законодательство

В России заказной взлом преследуется по закону. Как пишут «Известия», это нарушение целого ряда статей УК РФ – и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), и создание или использование вредоносного ПО (ст. 273). Наказание – до пяти и четырех лет тюрьмы соответственно.

Если же в результате взлома была получена или разглашена коммерческая тайна, то это уже (ст. 183 УК РФ). Обвиненному по ней придется пробыть за решеткой до семи лет.

Геннадий Ефремов

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