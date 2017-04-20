Eset обновила продукты для защиты виртуальной инфраструктуры

Компания Eset представила обновленные продукты для защиты виртуальной инфраструктуры в корпоративной сети — безагентную защиту Eset Virtualization Security для VMware и агентное решение Eset Shared Local Cache. Об этом CNews сообщили в Eset.

По словам разработчиков, Eset Virtualization Security для VMware обеспечивает безопасность всей структуры VMware NSX и vShield. В сочетании с веб-консолью Eset Remote Administrator продукт открывает широкие возможности управления и контроля всех защищенных компьютеров и устройств, включая реальную и виртуальную инфраструктуру.

Продукт поддерживает микросегментацию. Зараженные виртуальные машины автоматически перемещаются в микросегмент, что предотвращает распространение угрозы в сети, рассказали в Eset.

С Eset Remote Administrator готовый образ виртуальной машины позволяет быстро развернуть Eset Virtualization Security сразу на всех хостах. При переносе виртуальной машины из одного хоста в другой настройки безопасности сохраняются; она автоматически остается под защитой, если Eset Virtualization Security установлен на обоих хостах.

Продукт Eset Virtualization Security оптимизирован для высокого быстродействия. Сканирование на наличие угроз затрачивает минимум ресурсов и практически не влияет на работу других приложений и процессов, утверждают в компании.

В свою очередь, агентное решение Eset Shared Local Cache позволяет ускорить сканирование виртуальных машин за счет хранения информации о ранее просканированных общих файлах. Решение работает с ключевыми бизнес-продуктами Eset и совместимо не только с системами VMware, но и с технологией Microsoft Hyper-V.