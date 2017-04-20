 

Новая школа в республике Коми получила защиту Dr.Web

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, Текст: Татьяна Короткова

Компания «Доктор Веб» объявила о том, что в новой школе, открывшейся в сентябре в селе Летка Прилузского района республики Коми (МАОУ СОШ), все компьютеры оснащены защитой Dr.Web. Об этом говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews.

«Образовательные учреждения издавна относятся к особой категории пользователей Dr.Web — защита учебного процесса, а также повышение грамотности в области информационной безопасности среди детей и молодежи является одной из наших приоритетных задач», — подчеркнули в компании.

Безопасность школьной компьютерной сети муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» села Летка была обеспечена при помощи специального комплекта Dr.Web для школ.

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