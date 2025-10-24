Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю Веб-сервисы Техника
|

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

Бразильские спамеры завели целую франшизу для распространения средств автоматизации рассылок в WhatsApp. Кампания длится уже без малого год

«Маркетинговые инструменты»

Исследователи компании Socket выявили довольно обширную кампанию, эксплуатирующую более сотни расширений к браузеру Chrome для рассылки спама через мессенджер WhatsApp.

Все эти расширения, хотя и фигурируют под разными наименованиями, отличаются друг от друга очень мало: один и тот же код, сходный дизайн и одна и та же инфраструктура. Расширения представляют собой клон одного и того же инструмента для автоматизации рассылок через WhatsApp. В Socket указывают, что эти расширения относятся к классу Spamware.

«[Их] код встраивается в страницу с открытой браузерной версией WhatsApp и функционирует наравне с собственными скриптами WhatsApp; автоматизирует рассылки и их расписание таким образом, чтобы обойти антиспам-меры WhatsApp», - говорится в публикации Socket.

browsegooglechrome_700.jpg
geralt / Pixabay
Бразильские спамеры завели франшизу в магазине расширений Google Chrome, чтобы спамить пользователей WhatsApp

В WhatsApp действительно реализованы меры по защите от массовых рассылок, в том числе ограничивающие количество сообщений, отправляемых за единицу времени.

Кампания продолжается уже более девяти месяцев, и самое популярное из этих расширений - YouSeller - насчитывает 10 тысяч загрузок. Количество остальных сравнительно мало.

Все эти расширения опубликованы с двух почтовых аккаунтов - suporte@grupoopt.com[.]br и kaio.feitosa@grupoopt.com[.]br, при этом издатель в большинстве случаев обозначен как WL Extensão (в некоторых случаях он обозначен как WLExtensao).

Одни и те же лица

Оригинальное расширение - DBX Whats, как утверждается в публикации Socket, издано некоей бразильской компанией DBX Tecnologia. Как считают в Socket, DBX Tecnologia и Grupo OPT, которой принадлежит вышеупомянутый домен, это два ответвления одного и того же бизнеса, с одним и тем же основателем, и примерно одним и тем же направлением деятельности.

DBX предлагает «инвестировать» 12 тыс. бразильских реалей (около $2,8 тыс.) и регулярно получать доход от 30 до 84 тыс. реалей. По сути речь идёт о покупке франшизы и перепубликации одного и того же расширения под разными брендами.

У DBX Tecnologia также есть свой канал в Youtube, где публикуются инструкции об обходе спам-фильтров WhatsApp.

«Не всё, что выглядит как легитимный маркетинговый инструмент, таковым является, - говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Эти расширения - вполне банальный спам-инструмент, а франшизная модель предназначена для того, чтобы переложить репутационные риски с DBX на «партнёров». Вряд ли, впрочем, кто-то из них достаточно наивен, чтобы не понимать, с чем имеет дело».

В публикации Socket прямо указывается, что сущность этих расширений противоречит политике Google, прямо запрещающей публикацию идентичных приложений под разными именами.

Компания Google уведомлена о проблемных расширениях, и, вероятно, предпримет меры в самом скором времени.

Для части расширений созданы отдельные рекламные веб-сайты, назначение которых, очевидно, создавать иллюзию легитимности.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей

ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще