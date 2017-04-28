«Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2

Компания «Смарт Лайн Инк», мировой разработчик средств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. DeviceLock 8.2 получил ряд новых возможностей и функций при оптимизации и модернизации ранее заявленного функционала. В частности, новая версия содержит полностью переработанный парсер сетевого трафика в компоненте контроля каналов сетевых коммуникаций NetworkLock, улучшенные возможности контроля виртуальных сред, электронной почты и сервисов мгновенных сообщений, а также новый отчет — интерактивный граф связей, сообщили CNews в «Смарт Лайн Инк».

В DeviceLock DLP 8.2 оптимизирована технология DeviceLock Virtual DLP, улучшающая вариативность сценариев контроля виртуальных сред при использовании ContentLock для инспекции и фильтрации содержимого в RDP/ICA/RDS/VDI-сессиях. В частности, добавлена возможность контентного анализа файлов, передаваемых на подключенные диски (Mapped Drives).

Также расширены возможности контроля электронной почты и мессенджеров: добавлена возможность использовать в качестве параметров контентно-зависимых правил идентификаторы отправителей и получателей в мессенджерах, так же как адреса отправителей и получателей электронной почты для протоколов SMTP, MAPI, IBM Notes и почтовых веб-сервисов. Данная функциональная особенность позволяет задавать разрешенных получателей и отправителей, не допуская при этом передачи данных от или к неавторизованным контактам, отметили в «Смарт Лайн Инк».

Добавлен новый отчет по данным DeviceLock Enterprise Server: Relations Chart (граф связей). Отчет позволяет визуализировать и просматривать связи между пользователями внутри организации и с внешними пользователями, детектированные по следующим сетевым протоколам и сервисам: мессенджеры ICQ/AOL Messenger, IRC, Jabber, «Агент Mail.ru», Skype, Yahoo Messenger, почтовые протоколы MAPI, IBM Notes, SMTP, почтовые веб-сервисы и социальные сети.

В то же время, добавлена поддержка ОС Apple OS X v10.12 (Sierra) для агента DeviceLock for Mac и поддержка Microsoft SQL Server 2016 для DeviceLock Enterprise Server.

Кроме того, DeviceLock Enterprise Server получил полноценную управляющую роль в комплексе DeviceLock DLP — возможность с помощью данного нелицензируемого компонента выполнять развертывание агентов и управление политиками DeviceLock DLP в локальной сети.

«Утечки данных продолжают оставаться серьезной угрозой для организаций в 2017 году, и DeviceLock DLP по-прежнему является одним из функциональных и соответствующих актуальным видам рисков утечки данных благодаря выпуску версии 8.2, — заявил Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. — DeviceLock DLP 8.2 — это кульминация в 20-летней истории непрерывной разработки и оптимизации нашего программного комплекса».