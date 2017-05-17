Cloud4Y предоставил студии «ПостПро18» средство защиты от спама

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил производителю рекламы «ПостПро 18 студия» средство борьбы со спамом на базе SpamTitan. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y.

Компания «ПостПро18», созданная в 2001 г., является производителем рекламы на российском рынке и специализируется на производстве высокобюджетной телевизионной рекламы, телепрограмм, музыкальных клипов и художественных фильмов. Студия оказывает весь цикл услуг по части постпродакшн и обладает необходимым оборудованием для создания компьютерной графики, нелинейного монтажа, звукозаписи и цветокоррекции.

В рамках соглашения об обслуживании, благодаря готовому virtual appliance, Cloud4Y оперативно развернул Spam Titan на виртуальной машине VMware, которая выступает как пограничный сервер, защищающий почтовые ящики «ПостПро18» от вредоносного ПО и спама. Заказчик получил высокопроизводительное решение по очистке почты от спама SpamTitan со встроенными антивирусными модулями от «Лаборатории Касперского» и ClamAV, создающими необходимую для компании защиту от вирусов, троянов, шифровальщиков и всех остальных нежелательных угроз, распространяемых по электронной почте, рассказали в компании.

«Электронная почта остаётся важнейшим способом связи для бизнесов всех уровней, поэтому защите данного канала студия “ПостПро18” уделяет первостепенное внимание. В итоге работники студии получают возможность освободить часть рабочего времени, уходящего на просмотр нежелательной почты, и увеличить продуктивность, а дорогостоящие проекты, хранящиеся на компьютерах студии, не подвергаются дополнительному риску заражения вирусами через электронную почту», — отметили в Cloud4Y.