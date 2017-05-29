Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств

Компания Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с помощью Apple Watch, сообщили CNews в Eset.

Eset Secure Authentication защищает корпоративную сеть от несанкционированного доступа. Чтобы удаленно подключиться к ресурсам компании, сотрудник должен ввести на устройстве постоянные логин и пароль, а затем — дополнительный временный пароль. ESA генерирует временный пароль случайным образом и отправляет его пользователю в SMS или показывает в мобильном приложении. Также пользователь может пройти аутентификацию, подключив к компьютеру аппаратный токен, или просто ответить на push-уведомление на своем устройстве.

Новая версия Eset Secure Authentication позволяет отправлять push-уведомления не только на Android, но и на iOS-устройства. Пользователи Apple Watch, iPhone или iPad могут принять или отклонить сообщение в одно касание экрана, других действий для авторизации не требуется. Для работы функции необходимо подключение к интернету, но без доступа к сети и мобильной связи можно ввести временный пароль вручную, отметили в Eset.

В новой версии Eset Secure Authentication появилась возможность сгенерировать ключ восстановления доступа. Если сотрудник потерял смартфон, системный администратор может передать пользователю специальный ключ для аутентификации.

В ESA реализована поддержка Apple iOS 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Exchange 2016, Microsoft SharePoint 2016 и Microsoft Dynamics CRM 2016. Кроме того, администраторы сети теперь могут проверить наличие новой версии продукта через консоль управления и скачать ее.